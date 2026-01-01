بشأن تواصله ولقائه مع "أبو عمر".. توضيح من الحريري

صدر عن البيان الآتي: "ينفي نفيًا قاطعًا وجازمًا، جملةً وتفصيلًا، ما ورد في التقرير الذي بثّته بشأن حصول أي تواصل أو لقاء، مباشر أو غير مباشر، مع المدعو " "، سواء في كما زُعِم أو في أي مكان آخر، أو عبر أي وسيلة اتصال من أي نوع".





تابع البيان: "ويؤكد الرئيس أن ما تضمنه التقرير محض افتراء وتضليل، وهو عارٍ تمامًا من الصحة ويفتقر إلى الحد الأدنى من المهنية والدقة، ويقع ضمن إطار فبركة معلومات مختلقة لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة".





أضاف البيان: "وإذ يهمّ التنبيه إلى خطورة هذا النهج القائم على نشر الأكاذيب وترويج الشائعات، فإنه يحمّل قناة الجديد كامل المسؤولية عن تبعات ما بثّته، ويطالبها بالاعتذار العلني والتصحيح الفوري والواضح وفق الأصول، والتوقف عن الزجّ باسم الرئيس الحريري في حملات تشويه مدفوعة بالأوهام والاختلاق".





ختم البيان: "ويؤكد المكتب أنه يحتفظ بكامل الحقوق القانونية لملاحقة كل من يقف خلف هذه الادعاءات ويشارك في نشرها أو ترويجها، أمام الجهات القضائية المختصة".

Advertisement