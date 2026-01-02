"أبو عمر" حاول التواصل مع السيدة بهية الحريري.. وبيان يكشف ما حصل

كشفت السيدة بهية عن أنها تلقت اتصالا من المدعو أبو عمر عبر هاتف الرئيس .



وقالت في بيان:" "توضيحاً للحقيقة دون زيادة أو نقصان، أعلن أنّه خلال تقبل التعازي مع العائلة بوفاة زوجي، أبلغني الرئيس فؤاد السنيورة بأنّ شخصاً يُدعى "الأمير أبو عمر" يرغب في الاتصال هاتفياً لتقديم واجب العزاء".



اضاف البيان:" وبالفعل، تلقت السيدة بهية الحريري اتصالًا من المدعو أبو عمر عبر هاتف الرئيس فؤاد السنيورة. وانطلاقاً من معرفتي بالمملكة ، وبأنها تعتمد القنوات الرسمية ولا تتعاطى عبر أيّ مسارات غير رسمية، قمت بإبلاغ سفير في ، السيد ، بالاسم ومضمون الاتصال".



تابع البيان:" وقد أفادني بوضوح بعدم وجود أي اسم و شخص بهذا الوصف. وكانت السيدة بهية الحريري أول من أخطر السفير بوجود هكذا اتصال".



وختم البيان:" والحقيقة أنّ هذا الاتصال كان الأول والأخير ولم يسبقه أو يعقبه أيّ شكل من أشكال التواصل مع هذا الشخص".

