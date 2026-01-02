تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

"أبو عمر" حاول التواصل مع السيدة بهية الحريري.. وبيان يكشف ما حصل

Lebanon 24
02-01-2026 | 09:06
Doc-P-1462864-639029670300212035.png
Doc-P-1462864-639029670300212035.png photos 0
كشفت السيدة بهية الحريري عن أنها تلقت اتصالا من المدعو أبو عمر عبر هاتف الرئيس فؤاد السنيورة.

وقالت في بيان:" "توضيحاً للحقيقة دون زيادة أو نقصان، أعلن أنّه خلال تقبل التعازي مع العائلة بوفاة زوجي، أبلغني الرئيس فؤاد السنيورة بأنّ شخصاً يُدعى "الأمير أبو عمر" يرغب في الاتصال هاتفياً لتقديم واجب العزاء".

اضاف البيان:" وبالفعل، تلقت السيدة بهية الحريري اتصالًا من المدعو أبو عمر عبر هاتف الرئيس فؤاد السنيورة. وانطلاقاً من معرفتي بالمملكة العربية السعودية، وبأنها تعتمد القنوات الرسمية ولا تتعاطى عبر أيّ مسارات غير رسمية، قمت بإبلاغ سعادة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان، السيد وليد البخاري، بالاسم ومضمون الاتصال".

تابع البيان:" وقد أفادني بوضوح بعدم وجود أي اسم و شخص بهذا الوصف. وكانت السيدة بهية الحريري أول من أخطر السفير بوجود هكذا اتصال".

وختم البيان:" والحقيقة أنّ هذا الاتصال كان الأول والأخير ولم يسبقه أو يعقبه أيّ شكل من أشكال التواصل مع هذا الشخص".
المكتب الإعلامي لمراد: لم يُجرِ أيّ تواصل مع "أبو عمر"
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:35:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن تواصله ولقائه مع "أبو عمر".. توضيح من الحريري
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:35:43 Lebanon 24 Lebanon 24
السيّدة بهية الحريري أدانت العدوان الإسرائيلي على عين الحلوة
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:35:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري تبحث مع وفد "اتحاد عمال فلسطين" أوضاع اللاجئين في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:35:43 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
16:36 | 2026-01-02
Lebanon24
16:18 | 2026-01-02
Lebanon24
16:08 | 2026-01-02
Lebanon24
16:06 | 2026-01-02
Lebanon24
15:50 | 2026-01-02
Lebanon24
15:28 | 2026-01-02
