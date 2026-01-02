بعملية أمنية نوعية.. توقيف أبرز المطلوبين في منطقة وادي خالد

في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها لملاحقة المطلوبين وضبط الشبكات الإجرامية التي تهدد أمن المواطنين، نفّذت دائرة في ، وبالتنسيق مع العسكري، عملية أمنية نوعية في منطقة – ، أسفرت عن توقيف المدعو ع. م.، لبناني الجنسية، بحسب ما أفادت مندوبة " ".



ويُعدّ الموقوف من أبرز المطلوبين في المنطقة، وهو ملاحق بعدد كبير من مذكرات التوقيف بجرائم متعددة، أبرزها السلب، تهريب الأشخاص، الاتجار بالمخدرات، ومقاومة الدوريات الأمنية.



وقد جرى اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق الموقوف بإشراف القضاء المختص، في إطار مواصلة العمل على حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة المنظمة.

