خلاف حول مدة التأجيل

تقول مصادر سياسية مطلعة إن الدائر بشأن تأجيل الانتخابات النيابية لا يزال يحمل طابعًا خلافيًا عميقًا، خصوصًا لجهة المدة الزمنية التي يجري البحث فيها.

وتشير المعلومات إلى وجود مساعٍ جدية لتمديد ولاية لمدة سنة واحدة، إلا أن هذا الطرح يواجه رفضًا قاطعًا من ، الذي يفضّل أن يكون التأجيل لأربع سنوات كاملة على قاعدة مقاربة شاملة للوضع السياسي، او حصول الانتخابات في موعدها.

هذا التباين الكبير في المواقف يجعل الاتفاق على صيغة موحدة أمرًا معقدًا حتى الآن، ما يفتح الباب أمام احتمال إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري إذا تعذر التوافق على التأجيل.





