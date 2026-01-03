تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هل تكفي توقّعات المنجمين لكي يصبح الواقع الجنوبي أفضل؟

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
03-01-2026 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1463114-639030273466328322.png
Doc-P-1463114-639030273466328322.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
"كذب المنجّمون ولو صدقوا". هي عبارة نسمعها على الدوام ويرددها الكثير من الناس في مناسبات مختلفة، بهدف تكذيب ما يروج له المنجمون الذين يزعمون أنهم على معرفة بعلم الغيب، وذلك من خلال اعتماد هؤلاء على ما يرونه من صور. هي مجرد تكهنات وأكاذيب بما تتضمنه كل عام من توقعات مُخيفة ومقلقة تجعل الذين يتابعون تلك التوقعات غير المنطقية يشعرون بأنهم في عالم خاص بعيدا عن الواقع والحقيقة.

فقد استقبل اللبنانيون سنتهم الجديدة بطرق مختلفة، كل واحد منهم على طريقته الخاصة، ومن بينها الجلوس ساعات طويلة أمام شاشات التلفزة لكي يستمعوا إلى ما يقوله هذا المنجمّ أو ذاك الضارب بالرمل أو حتى ذاك القارئ بالفنجان، مفتشين عن سبب إضافي لترسيخ ما يعتقدونه صحيحًا، وهو أن ما ستحمله الأيام الآتية سيكون أفضل مما سبقها، باستثناء أهل الجنوب، الذين لا يزالون خارج أراضيهم وبيوتهم، وبالتحديد أهالي القرى الحدودية المتاخمة، التي لم يبقَ منها سوى أثر بعد عين. هم وحدهم لا يحتاجون إلى البصّارين لكي يعرفوا مصيرهم. هم مع كثيرين من اللبنانيين لم يشعروا بفرحة المناسبة، وهم القلقون أكثر من غيرهم عمّا تحمله إليهم السنة الجديدة من تطورات ومفاجآت غير مطمئنة، خصوصًا أن الصواريخ الإسرائيلية، التي لا تزال تلاحقهم حيثما اتجهوا وتهدّدهم ببئس المصير.

أهل الجنوب الطيبون هم أكثر الناس الذين تعاطفوا مع أهل غزة الحزينة، ولكنهم في الوقت ذاته اكتشفوا مع غيرهم من اللبنانيين أن فتح جبهتهم الجنوبية لم يخفّف عن أهل فلسطين ما لا يزالون يتعرّضون له من مجازر وتشريد، ولم يقتنعوا بأن "حرب الاسناد" قد ردعت إسرائيل، ولم تستطع أن تضع حدًّا لغطرسته ولإجرامه. وهم يعلمون أيضًا أن الحرب على غزة طويلة وقاسية، ويعلمون أيضًا وأيضًا أن الأمور في الجنوب آيلة إلى تطورات دراماتيكية، خصوصًا إذا سقطت المساعي الدولية أمام إصرار من في يدهم مفتاح الحل والربط على ربط مصير الجنوب وغيره من الاستحقاقات بما يُخطّط لمستقبل المنطقة من مشاريع تغييرية لخارطتها السياسية وحتى الجغرافية، والتي بدأت تلوح مظاهرها في سوريا وامتدادًا إلى اليمن ومن دون إغفال خطورة ما يجري في الداخل الإيراني.

كثرت الآمال البديهية في أن تكون بداية السنة الجديدة منطلقًا لبدء مسار الانفراجات، بدءًا من الجنوب، وصولًا إلى إيجاد حل دائم ومستديم لموضوع حصرية السلاح، لكن هذه الامنيات لا تزال أسيرة واقع لا يسمح بأكثر من تفاؤل مؤقت لن يدوم سوى للحظات، وذلك في ضوء التصريحات المتكررة للأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم وغيره من المسؤولين القياديين في "الحزب" من أن هذه الحصرية محصورة فقط في جنوب نهر الليطاني. أمّا في شماله، ولاحقًا في كل لبنان، فموضوع غير وارد في قاموس "حارة حريك"، التي لا تزال تراهن على عامل الوقت.

 فالواقع المرير الذي يعيشه اللبنانيون أثبت أنه أقوى بكثير من آمال عابرة.  فالألغام الكثيرة لا تزال تحول دون حصول أي توقعات متفائلة حيال نجاح المساعي الديبلوماسية الهادفة إلى تأمين مرور آمن للبنان نتيجة التهديدات الإسرائيلية، خصوصًا أن الآمال تبدو ضئيلة بإمكانية أي انفراج وشيك بعد اللقاء الأخير بين ترامب ونتنياهو في فلوريدا، على رغم تطمينات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بأن لا حرب وشيكة على لبنان. 

فاللبنانيون ما زالوا يعلّلون النفس بأن واشنطن لا تزال قادرة على الإمساك باليد الإسرائيلية ومنعها من اختراق الساحة اللبنانية بحرب تقول عنها تل أبيب بأنها ستكون أشدّ قساوة من أي حرب سابقة. ولا يتردّد بعض المقرّبين من مواقع القرار في لبنان من إبداء خشيتهم من لجوء بعض جهات غير لبنانية إلى توتير الأجواء الجنوبية. وقد يكون لهذه الجهات مصلحة في أن تخرج الأمور على الساحة الجنوبية عن السيطرة في توقيت غير بريء، خصوصًا أن ما يُخطّط له انطلاقًا من الجنوب يتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من خطة الجيش في جنوب الليطاني، ومع بدء الحديث عن حلول قوات دولية مكان قوات "اليونيفيل".
واللافت أنه كان للجنوب حصّة الأسد في توقعات البصارين والعرافين ليلة رأس السنة، حيث أجمعوا على أن مختلف المناطق الجنوبية ستشهد خلال العام الحالي حركة استثمارية داخلية وخارجية استثنائية.
وعلى رغم أن هذه التوقعات غير منطقية إلاّ أن اللبنانيين المتمسكين بأي بارقة أمل يتمنون عكس ما يُقال عن صدق المنجمين لكي يصبح هذا القول ممزوجًا بالأمنيات "صدق المنجمون ولو كذبوا. "
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
السيّد: هل تكفي الدولارات القليلة التي تحال على القطاع العام ليومين في لبنان ؟
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تصبح كوريا الجنوبية حديث العالم في 2026؟
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: على المجلس النيابي تحمّل مسؤوليّته وإجراء التعديلات اللازمة لكي تصبح الانتخابات ممكنة
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بين الضغوط والتهويل.. هل يصبح سحب سلاح "حزب الله" أمرًا واقعًا؟
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:56 | 2026-01-03
Lebanon24
05:53 | 2026-01-03
Lebanon24
05:43 | 2026-01-03
Lebanon24
05:40 | 2026-01-03
Lebanon24
05:30 | 2026-01-03
Lebanon24
05:30 | 2026-01-03
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24