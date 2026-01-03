تحرك زراعي في عكار دفاعًا عن الثروة الحيوانية ومستقبل المزارعين

دعت للثروة الحيوانية في للقاء الوطني للهيئات الزراعية في مربي المواشي والمزارعين إلى حضور لقاء طارئ لتدارس الأزمات المهددة لمستقبل القطاع الحيواني في البلاد.



جاءت الدعوة تحت عنوان "معاً لحماية الحيوانية والأمن الغذائي"، وذلك في أعقاب ما وصفته اللجنة بـ"الكارثة التي تعرّضت لها الثروة الحيوانية" والمخاطر الجسيمة التي تواجه القطاع.



ومن المقرر أن يعقد اللقاء التضامني في 7 كانون الثاني 2026، الساعة 11:00 صباحاً، في قاعة الحاج عمر الغجراوي بمنطقة "العيون الشطاحة" في الجومة.



وأكدت اللجنة في بيانها أن الحضور يمثل دعماً لصوت المزارع اللبناني ومساهمة في الدفاع عن القطاع الحيواني، الذي يُعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي في لبنان.



هذا ويأتي الاجتماع في إطار تحرك مطلبي لمواجهة التحديات الراهنة، وسط تحذيرات متكررة من تدهور الوضع الزراعي والحيواني في البلاد.

