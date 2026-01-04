مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟

ما يُحكى اليوم عن تأجيل للانتخابات النيابية المُقررة خلال شهر أيّار المُقبل، لا ينطبقُ مع التأكيدات الأميركية على وجوب إجراء الاستحقاق في موعده، إذ تريد إنجاز الانتخابات من دون أي تأخير أو مماطلة لرسم خارطة سياسية جديدة.



مصادر سياسية مطلعة على الملف الانتخابي تقول لـ" " إن " مُصرّة على عدم تأجيل الانتخابات بأي شكلٍ من الأشكال"، مشيرة إلى أن "الرسائل الأميركية التي تصلُ إلى تؤكد ضرورة عدم الإخلال بمواعيد الاستحقاقات الدستورية، وإلا سيدخل لبنان الرسمي مُجدداً حلقة مفرغة من التعطيل".



ولكن، ما الذي يمكن أن يؤجل الانتخابات رغم الضغوط لإتمامها في موعدها؟ السؤالُ هذا يُطرح علناً وفي الكواليس السياسية، خصوصاً أن هناك مخاوف من ألا تتمكن الدولة من تحقيق هدفها بالانتخابات.



وتكشف المصادر السياسية عن وجود محاذير أمنية شديدة ترتبطُ بإمكانية حصول أحداث تؤدي إلى تأجيل الانتخابات، لافتة إلى أنّ "خطر تنظيم داعش يتنامى والمخاوف من تحركات له داخل لبنان قائمة وبقوة، لاسيما في مناطق قريبة من الحدود بين لبنان وسوريا".



لا تستبعد المصادر حصول "خضة أمنية" مرتبطة بعمليات متفرقة سيكون لـ"داعش" البصمة الأكبر بها، ما قد يُعيد لبنان إلى شبح الوضع الأمني المتردي والذي تصاعدت حدته اعتباراً من عام 2012 إبان الأحداث .



وفي الأساس، فإنَّ خطر "داعش" لم ينكفئ بتاتاً فيما هناك مخاوف أكبر من أن تتوسع العمليات الأمنية باتجاه الضاحية الجنوبية لبيروت، ما من شأنه أن يقلب المعادلة في وجه " " وتحديداً ضمن قاعدته الشعبية لاسيما قبل الانتخابات.



وعملياً، إذا كان "حزب الله" يرزحُ تحت ضغط إسرائيلي يتمثل باستهدافات تركز على مواقعه جنوباً وبقاعاً، فإنّ أي عمليات لـ"داعش" قد تستهدف "الحزب" داخل أماكن وجوده، سيعتبر استهدافاً جديداً واختباراً لقدراته الأمنية المعتمدة حالياً، فيما سيمثل أي عمل يحصل عنواناً لرصد ما سيقوم به "حزب الله" بعد ذلك من الناحية الأمنية و "الحمائية".



إذاً، مُعادلة "الخضة الأمنية" والانتخابات بارزة وتطغى على المشهد من بوابة "داعش"، لكن السؤال الأهم يكمنُ في مكان آخر: هل سينجح الأمن الاستباقي في لجم أي عملية قبل حصولها؟ وهل ستكشف الدولة حقاً عن إنجازات أمنية نوعية قريباً ترتبط بتوقيف شبكات إرهابية؟

Advertisement