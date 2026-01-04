تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

|
Lebanon 24
04-01-2026 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1463557-639031123431205346.webp
Doc-P-1463557-639031123431205346.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ما يُحكى اليوم عن تأجيل للانتخابات النيابية المُقررة خلال شهر أيّار المُقبل، لا ينطبقُ مع التأكيدات الأميركية على وجوب إجراء الاستحقاق في موعده، إذ تريد واشنطن إنجاز الانتخابات من دون أي تأخير أو مماطلة لرسم خارطة سياسية جديدة.

مصادر سياسية مطلعة على الملف الانتخابي تقول لـ"لبنان24" إن "الولايات المتحدة مُصرّة على عدم تأجيل الانتخابات بأي شكلٍ من الأشكال"، مشيرة إلى أن "الرسائل الأميركية التي تصلُ إلى لبنان تؤكد ضرورة عدم الإخلال بمواعيد الاستحقاقات الدستورية، وإلا سيدخل لبنان الرسمي مُجدداً حلقة مفرغة من التعطيل".

ولكن، ما الذي يمكن أن يؤجل الانتخابات رغم الضغوط لإتمامها في موعدها؟ السؤالُ هذا يُطرح علناً وفي الكواليس السياسية، خصوصاً أن هناك مخاوف من ألا تتمكن الدولة من تحقيق هدفها بالانتخابات.

وتكشف المصادر السياسية عن وجود محاذير أمنية شديدة ترتبطُ بإمكانية حصول أحداث تؤدي إلى تأجيل الانتخابات، لافتة إلى أنّ "خطر تنظيم داعش يتنامى والمخاوف من تحركات له داخل لبنان قائمة وبقوة، لاسيما في مناطق قريبة من الحدود بين لبنان وسوريا".

لا تستبعد المصادر حصول "خضة أمنية" مرتبطة بعمليات متفرقة سيكون لـ"داعش" البصمة الأكبر بها، ما قد يُعيد لبنان إلى شبح الوضع الأمني المتردي والذي تصاعدت حدته اعتباراً من عام 2012 إبان الأحداث السورية.

وفي الأساس، فإنَّ خطر "داعش" لم ينكفئ بتاتاً فيما هناك مخاوف أكبر من أن تتوسع العمليات الأمنية باتجاه الضاحية الجنوبية لبيروت، ما من شأنه أن يقلب المعادلة في وجه "حزب الله" وتحديداً ضمن قاعدته الشعبية لاسيما قبل الانتخابات.

وعملياً، إذا كان "حزب الله" يرزحُ تحت ضغط إسرائيلي يتمثل باستهدافات تركز على مواقعه جنوباً وبقاعاً، فإنّ أي عمليات لـ"داعش" قد تستهدف "الحزب" داخل أماكن وجوده، سيعتبر استهدافاً جديداً واختباراً لقدراته الأمنية المعتمدة حالياً، فيما سيمثل أي عمل يحصل عنواناً لرصد ما سيقوم به "حزب الله" بعد ذلك من الناحية الأمنية و "الحمائية".

إذاً، مُعادلة "الخضة الأمنية" والانتخابات بارزة وتطغى على المشهد من بوابة "داعش"، لكن السؤال الأهم يكمنُ في مكان آخر: هل سينجح الأمن الاستباقي في لجم أي عملية قبل حصولها؟ وهل ستكشف الدولة حقاً عن إنجازات أمنية نوعية قريباً ترتبط بتوقيف شبكات إرهابية؟
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": شهيدان وعددٌ كبير من الجرحى جراء الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:51:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الرسالة وصلت الى لبنان عبر "الضاحية"…فهل ينقلب المشهد؟!"
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:51:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"التلفزيون السوري": عملية أمنية ضد خلايا داعش بريف حمص ردا على هجوم تدمر
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:51:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مخاوف من "هروب مطلوبين"
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:51:01 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

حزب الله

إسرائيل

السورية

الدستور

لبنان24

واشنطن

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:43 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:04 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:46 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:21 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:16 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:57 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

@MhdJannoun
صحافي وكاتب ومُحرّر
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:43 | 2026-01-04
Lebanon24
08:10 | 2026-01-04
Lebanon24
08:04 | 2026-01-04
Lebanon24
07:46 | 2026-01-04
Lebanon24
07:21 | 2026-01-04
Lebanon24
07:13 | 2026-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24