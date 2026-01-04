وزارة التربيّة: لا تمديد لعطلة الأعياد

أصدر في البيان الآتي:



" يتناقل عدد من ومواقع التواصل الاجتماعي أخبارا مغلوطة عن قرار صادر عن وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي بتمديد عطلة الأعياد بسبب انتشار الانفلونزا(H3N2)A.



إن المكتب الاعلامي لوزيرة التربية والتعليم العالي ينفي صحة هذه الأخبار ويطلب من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التماس الدقة في الأخبار من خلال موقع وزارة التربية الالكتروني وصفحاتها على كمصدر حصري لأخبارها.



وتؤكد وزيرة التربية والتعليم العالي حرصها التام على سلامة التلاميذ، وكذلك سعيها للحفاظ على عام دراسي منتج وناجح. وهي على تنسيق تام مع معالي العامة الدكتور ركان ، وتتابع عن كثب تطور الواقع الصحي والتدابير الواجب اتخاذها للتقليل من إمكان الإصابة بفيروس الإنفلونزا، على أن تصدر عن وزارة التربية بيانات متعلقة بهذا الخصوص كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.

