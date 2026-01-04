تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
14
o
بيروت
10
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
6
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
-1
o
بشري
9
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
لبنان
وزارة التربيّة: لا تمديد لعطلة الأعياد
Lebanon 24
04-01-2026
|
10:02
أصدر
المكتب الإعلامي
في
وزارة التربية والتعليم العالي
البيان الآتي:
" يتناقل عدد من
وسائل الإعلام
ومواقع التواصل الاجتماعي أخبارا مغلوطة عن قرار صادر عن وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي بتمديد عطلة الأعياد بسبب انتشار
فيروس
الانفلونزا(H3N2)A.
إن المكتب الاعلامي لوزيرة التربية والتعليم العالي ينفي صحة هذه الأخبار ويطلب من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التماس الدقة في الأخبار من خلال موقع وزارة التربية الالكتروني وصفحاتها على
مواقع التواصل الاجتماعي
كمصدر حصري لأخبارها.
وتؤكد وزيرة التربية والتعليم العالي حرصها التام على سلامة التلاميذ، وكذلك سعيها للحفاظ على عام دراسي منتج وناجح. وهي على تنسيق تام مع معالي
وزير الصحة
العامة الدكتور ركان
ناصر الدين
، وتتابع عن كثب تطور الواقع الصحي والتدابير الواجب اتخاذها للتقليل من إمكان الإصابة بفيروس الإنفلونزا، على أن تصدر عن وزارة التربية بيانات متعلقة بهذا الخصوص كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.
