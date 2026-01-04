جريمة عائليّة تهزّ مجدل عنجر... إليكم ما حصل

علم " "، أنّ و.خ طعن شقيقه وابن أخيه بسكين، بسبب خلاف عائليّ على أرض، في بلدة .

ونُقِلَ ا.خ إلى المستشفى في حالة حرجة، بينما فارق نجل الأخير الحياة، متأثّراً بإصابته.

وحضرت القوى الأمنية إلى المكان، وفتحت تحقيقاً في الحادثة، وتعمل على مُلاحقة القاتل لتوقيفه.