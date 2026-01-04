"الكتلة الوطنيّة" نعت جورج الأشقر

نعت "الكتلة الوطنيّة"، " أشقر، عضو ، وأحد وجوه الكتلة البارزين، والصديق الوفي للعميد ريمون إدّه".

وقالت في بيان: "شكّل الراحل مرجعيّة أساسيّة في مسيرة الكتلة الوطنيّة، وكان شاهدًا حيًّا على تاريخها، ومؤتمنًا على قيمها ومبادئها، ومدافعًا ثابتًا عن نهجها الوطني".



، عبّر للكتلة عن حزته لرحيل الأشقر، قائلا: "رحل مَن شكّل الذاكرة الحيّة للكتلة، وكان دعامةً أساسيّة في مسيرتنا السياسيّة. سنفتقد زياراتنا إلى منزله في ، حيث كنّا نغوص في عبق التاريخ ونستلهم من ذاكرته الغنيّة والاستثنائيّة. لروحك السلام، عمّو جورج. ستبقى حكمتك وذكراك أمانةً في قلوبنا، وبوصلةً في عملنا من أجل ".