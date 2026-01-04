بعد جريمة مجدل عنجر.. اليكم ما فعلته مخابرات الجيش

أوقفت دورية من مخابرات الجيش - مكتب امن المصنع المدعو وازن خنجر، المعروف بـ“وازن طافش”، بعد أقل من ساعة على ارتكابه جريمة قتل ابن شقيقه وطعن شقيقه، في بلدة عصر اليوم، بحسب ما افادت مندوبة " ".

Advertisement