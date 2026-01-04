بعد جريمة مجدل عنجر.. هذا ما أعلنته قيادة الجيش

أعلنت انه وبتاريخ 4 /1 /2026 في بلدة - ، بعدما أقدم المواطن (و.خ.) على طعن شقيقه (ا.خ.) وابن شقيقه (م.خ.) نتيجة خلافات شخصية ما أدى إلى مقتل الأخير، نفذت سلسلة عمليات رصد فورية ومكثفة، تخللها دهم عدة أماكن بالتعاون مع الوحدات العملانية، وتمكنت في نهاية هذه العمليات من توقيف المواطن (و.خ.)، وضبطت في حوزته كمية من حشيشة الكيف.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص

