عن الإستعداد للقتال في لبنان وجبهات أخرى... صحيفة تكشف ما تُحضّره إسرائيل

أفادت صحيفة " " أن عقد أمس اجتماعًا أمنيًا تناول استعداد المنظومة الأمنية للقتال على جبهات واليمن ولبنان وغزة.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن "الجيش يعمل حاليًا على بناء قدراته لمواجهة كل واحدة من الجبهات الأربع".

وأضافت المصادر العسكرية الإسرائيلية: " العسكرية وجهاز وجهات أخرى تعمل على تحديد بنوك أهداف في كل جبهة في حين لم يُحدَّد حتى الآن ترتيب أولوية الاستعداد لأي منها".