لبنان
جابر: نحرص على تطوير التعليم المهني والتقني في لبنان
Lebanon 24
05-01-2026
|
08:01
اكد
وزير المالية
ياسين جابر
الحرص والاهتمام الخاصين على تطوير التعليم المهني والتقني في
لبنان
، والسعي لتعزيز كل ما يرفع بمستوياه الى ما تقتضيه الاستجابة للحاجات التي تتماشى مع التقدم والتحديث العالمي المتنامي.
وقال أمام وفد من ممثلي اساتذة التعليم المهني حضر برفقة النائب
اشرف بيضون
إننا نتطلع الى التعليم المهني كواحد من ركائز البنيان التعليمي
القادر
على رفد القطاعات الاقتصادية بالطاقات والكادرات المنتجة، وعلى تنشيط اسواق العمل عبر رفدها بالطاقات المتخصصة، وهذا يستدعي أن يكون التعليم المهني مواكباً ورافداً لهذه القطاعات بالخبرات اللازمة، مشيراً الى أن ذلك يستدعي أن نتعاطى جميعاً بإيجابية إزاء كل اقتراحات القوانين والمشاريع المقدمة التي تنصف اساتذة هذا القطاع والذي يشكل اقتراح القانون المقدم من النائب
بيضون
باجراء مباراة محصورة للاساتذة المتعاقدين واخضاعهم لدورة تخصصية احد الحلول الواقعية بعد تحديد الحاجة والأثر المالي له.
وكان الوزير جابر التقى وفداً من رؤساء البيع للمنتجات التبغية عرض معه للرسوم التي تضمنها مشروع قانون موازنة العام ٢٠٢٦ وقد اتفق على وضع دراسة بهذا الشأن ما بين المختصين في الوزارة وادارة حصر التبغ والتنباك -
الريجي
.
