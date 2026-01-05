تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
بعد سرقة سيارة... مداهمة منازل مطلوبين في بريتال
Lebanon 24
05-01-2026
|
10:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
علم "
لبنان 24
"، أنّ الجيش داهم منازل مطلوبين في بلدة
بريتال
شرق
بعلبك
، على خلفية سرقة سيارة من نوع "
كيا سيراتو
" لون أسود، من مدينة
صيدا
.
وبحسب المعلومات، تمكن الجيش من ضبط السيارة المسروقة.
