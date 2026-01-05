مسعد: وحدة اللبنانيين أساس مواجهة العدوان والتحديات

اتصل النائب برئيسي بلديتي أنان وكفرحتى، عقب العدوان الإسرائيليـ الذي طال بلدتي كفرحتى و أنان، مطمئنًا إلى سلامة الأهالي.‎وأكد مسعد أن "وحدة اللبنانيين تبقى الأساس في مواجهة الاعتداءات والتحديات"، داعيا إلى "التكاتف والتضامن الوطني".