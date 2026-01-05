لمدة 3 أيام... تدابير سير على هذه الطريق

صـدر عـن المديريـّة العامّـة لقــوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامّـةالبــلاغ التّالــيستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة باستكمال أعمال تأهيل وصيانة الإسفلت من خلال تخطيط الطريق بـ “الطلاء الحراري”، وتركيب “مسامير عاكسة”، وغيرها، على مسلكَي جادة “الإمام الخميني”، وجسر “عماد مغنيّة” اعتبارًا من تاريخ 06-01-2026، ولمدّة ثلاثة أيّام، من الساعة 7،00 ولغاية السّاعة 17،00علمًا أنّه لن يتمّ منع المرور بالكامل في المحلّةلذلـك، تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين أخذ والتّقيّد بالتدابير المتّخذة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.