Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
لبنان

تحركات شعبية بسبب "ضريبة صيرفة"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
06-01-2026 | 01:30
لفت مصدر كان ولا يزال منخرطًا في تنسيق تظاهرات الحراك الشعبي إبان ثورة 17 تشرين 2019، إلى أنّ اتصالات تجري بين "مجموعات الثورة" بهدف تنظيم تحركات شعبية جدّية، اعتراضًا على قرار وزارة المالية المتعلق بالضريبة المفروضة على الأفراد من الطبقة الفقيرة الذين أجروا عمليات صيرفة.
وأوضح المصدر أنّ الوزارة حدّدت سقف هذه العمليات بمبلغ 15 ألف دولار للفرد الواحد، ما يعني عمليًا إلزام فئات واسعة من ذوي الدخل المحدود، من عمال القطاع العام والعسكريين وموظفي القطاع الخاص، بدفع هذه الضريبة، رغم أنّهم لجأوا إلى تلك العمليات سابقًا لتحسين رواتبهم ومستوى معيشتهم بعد انهيار الليرة وحجز الودائع.
وأشار المصدر إلى أنّ التظاهرات المرتقبة ستطالب برفع سقف المبلغ الخاضع للضريبة إلى 100 ألف دولار بدل 15 ألفًا، بحيث تطال الضريبة التجار الكبار ومن حقق أرباحًا فعلية من هذه العمليات، لا الشعب الفقير الذي استخدمها فقط لتأمين متطلبات العيش.
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24