تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
16
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
-8
o
بشري
14
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تحركات شعبية بسبب "ضريبة صيرفة"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
06-01-2026
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفت مصدر كان ولا يزال منخرطًا في تنسيق تظاهرات الحراك الشعبي إبان ثورة 17 تشرين 2019، إلى أنّ اتصالات تجري بين "مجموعات
الثورة
" بهدف تنظيم تحركات شعبية جدّية، اعتراضًا على قرار
وزارة المالية
المتعلق بالضريبة المفروضة على الأفراد من الطبقة الفقيرة الذين أجروا عمليات صيرفة.
وأوضح المصدر أنّ الوزارة حدّدت سقف هذه العمليات بمبلغ 15 ألف دولار للفرد الواحد، ما يعني عمليًا إلزام فئات واسعة من ذوي الدخل المحدود، من عمال القطاع العام والعسكريين وموظفي القطاع الخاص، بدفع هذه الضريبة، رغم أنّهم لجأوا إلى تلك العمليات سابقًا لتحسين رواتبهم ومستوى معيشتهم بعد انهيار الليرة وحجز الودائع.
وأشار المصدر إلى أنّ التظاهرات المرتقبة ستطالب برفع سقف المبلغ الخاضع للضريبة إلى 100 ألف دولار بدل 15 ألفًا، بحيث تطال الضريبة التجار الكبار ومن حقق أرباحًا فعلية من هذه العمليات، لا الشعب الفقير الذي استخدمها فقط لتأمين متطلبات العيش.
Advertisement
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
تحركات شعبية للجنوب اليمني مؤيدة للأمن والاستقرار
Lebanon 24
تحركات شعبية للجنوب اليمني مؤيدة للأمن والاستقرار
06/01/2026 11:01:56
06/01/2026 11:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
استطلاع رأي لـ"رويترز": شعبية الرئيس ترامب تراجعت إلى 39% بسبب استياء الناخبين الجمهوريين من طريقة تعامله مع الاقتصاد
Lebanon 24
استطلاع رأي لـ"رويترز": شعبية الرئيس ترامب تراجعت إلى 39% بسبب استياء الناخبين الجمهوريين من طريقة تعامله مع الاقتصاد
06/01/2026 11:01:56
06/01/2026 11:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
المصارف والمودعون معترضون على مشروع قانون استرداد الودائع.. تحركات شعبية تواكب جلسة الحكومة اليوم
Lebanon 24
المصارف والمودعون معترضون على مشروع قانون استرداد الودائع.. تحركات شعبية تواكب جلسة الحكومة اليوم
06/01/2026 11:01:56
06/01/2026 11:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
العبادية تحتفل بعيد الاستقلال وتطلق "ساحة العلم اللبناني" بحضور رسمي وشعبي واسع
Lebanon 24
العبادية تحتفل بعيد الاستقلال وتطلق "ساحة العلم اللبناني" بحضور رسمي وشعبي واسع
06/01/2026 11:01:56
06/01/2026 11:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
وزارة المالية
الثورة
الفقي
هرات
تشري
تابع
قد يعجبك أيضاً
تأجيل الحرب: مصلحة استراتيجية في صراع النفوذ الإقليمي
Lebanon 24
تأجيل الحرب: مصلحة استراتيجية في صراع النفوذ الإقليمي
04:00 | 2026-01-06
06/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دمار كبير.. هكذا بدت المنطقة الصناعية في الغازية بعد استهداف أحد المباني فجرا بغارة اسرائيلية
Lebanon 24
دمار كبير.. هكذا بدت المنطقة الصناعية في الغازية بعد استهداف أحد المباني فجرا بغارة اسرائيلية
03:52 | 2026-01-06
06/01/2026 03:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء بين دريان ووفد من المنتدى الاسلامي الوطني
Lebanon 24
لقاء بين دريان ووفد من المنتدى الاسلامي الوطني
03:31 | 2026-01-06
06/01/2026 03:31:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الطقس المستقر مستمر ولكن منخفض جوي آتٍ من تركيا سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الطقس المستقر مستمر ولكن منخفض جوي آتٍ من تركيا سيضرب لبنان في هذا الموعد
03:25 | 2026-01-06
06/01/2026 03:25:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أول رسالة ميدانية "بعد انتهاء المهلة"
Lebanon 24
أول رسالة ميدانية "بعد انتهاء المهلة"
03:15 | 2026-01-06
06/01/2026 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فور وصولهما إلى المطار... توقيف خبيرة تجميل وزوجها بتهمة غسيل الأموال
Lebanon 24
فور وصولهما إلى المطار... توقيف خبيرة تجميل وزوجها بتهمة غسيل الأموال
07:07 | 2026-01-05
05/01/2026 07:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... توقيف ممثل شهير جدّاً بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات
Lebanon 24
بالصورة... توقيف ممثل شهير جدّاً بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات
07:48 | 2026-01-05
05/01/2026 07:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن المنزل الذي ستستهدفه إسرائيل في بلدة المنارة.. لمن يعود؟
Lebanon 24
معلومات عن المنزل الذي ستستهدفه إسرائيل في بلدة المنارة.. لمن يعود؟
10:54 | 2026-01-05
05/01/2026 10:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
من عين التينة إلى كفرحتى.. غارات إسرائيلية تضرب "أماكن مهددة" (فيديو)
Lebanon 24
من عين التينة إلى كفرحتى.. غارات إسرائيلية تضرب "أماكن مهددة" (فيديو)
11:01 | 2026-01-05
05/01/2026 11:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة... أطلق النار عليه وأصابه في رأسه
Lebanon 24
حادثة مروّعة... أطلق النار عليه وأصابه في رأسه
09:44 | 2026-01-05
05/01/2026 09:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
04:00 | 2026-01-06
تأجيل الحرب: مصلحة استراتيجية في صراع النفوذ الإقليمي
03:52 | 2026-01-06
دمار كبير.. هكذا بدت المنطقة الصناعية في الغازية بعد استهداف أحد المباني فجرا بغارة اسرائيلية
03:31 | 2026-01-06
لقاء بين دريان ووفد من المنتدى الاسلامي الوطني
03:25 | 2026-01-06
الطقس المستقر مستمر ولكن منخفض جوي آتٍ من تركيا سيضرب لبنان في هذا الموعد
03:15 | 2026-01-06
أول رسالة ميدانية "بعد انتهاء المهلة"
03:00 | 2026-01-06
هل احتمالات استهداف ايران مرتفعة؟
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
06/01/2026 11:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
06/01/2026 11:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
06/01/2026 11:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24