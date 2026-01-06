تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب أدانت العدوان الاسرائيلي على الغازية

Lebanon 24
06-01-2026 | 05:23
أصدرت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب بياناً أدانت فيه العدوان الاسرائيلي الذي استهدف فجرا المدينة الصناعية في الغازية وجاء في البيان: 
إن العدوان الاسرائيلي الذي استهدف فجر اليوم المدينة الصناعية في الغازية وبعض المحال فيها يثبت بالدليل القطاع ان العدوانية الاسرائيلية تستهدف على نحو ممنهج كافة القطاعات الانتاجية والاقتصادية في الجنوب في محاولة لكسر إرادة ابنائه في الحياة والنهوض مجددا من بين ركام ما خلفته الحرب العدوانية الاسرائيلية على مدى السنتين الماضيتين ، ان هذا العدوان وما سبقه من إعتداءات نضعه برسم المجتمع الدولي للمسارعة بتحمل مسؤوليته للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على لبنان وجنوبه وايضا هو دعوة للحكومة اللبنانية والوزارت المعنية للتحرك للكشف على المنشآت المتضررة تمهيداً للتعويض على أصحابها فوراً.
