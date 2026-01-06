غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب أدانت العدوان الاسرائيلي على الغازية

أصدرت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في والجنوب بياناً أدانت فيه العدوان الاسرائيلي الذي استهدف فجرا المدينة الصناعية في وجاء في البيان:

إن العدوان الاسرائيلي الذي استهدف فجر اليوم المدينة الصناعية في الغازية وبعض المحال فيها يثبت بالدليل القطاع ان العدوانية الاسرائيلية تستهدف على نحو ممنهج كافة القطاعات الانتاجية والاقتصادية في الجنوب في محاولة لكسر إرادة ابنائه في الحياة والنهوض مجددا من بين ركام ما خلفته الحرب العدوانية الاسرائيلية على مدى السنتين الماضيتين ، ان هذا العدوان وما سبقه من إعتداءات نضعه برسم للمسارعة بتحمل مسؤوليته للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على وجنوبه وايضا هو دعوة للحكومة والوزارت المعنية للتحرك للكشف على المنشآت المتضررة تمهيداً للتعويض على أصحابها فوراً.