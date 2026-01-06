تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عودة: يذكرنا الظهور الإلهي بأن السماء ما زالت مفتوحة

Lebanon 24
06-01-2026 | 09:01
A-
A+
Doc-P-1464610-639033121486059221.png
Doc-P-1464610-639033121486059221.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده صباح قداس "عيد الظهور الإلهي" في كاتدرائية القديس جاورجيوس في ساحة النجمة، بحضور حشد من المؤمنين.

وألقى عظة قال فيها: "في عيد الظهور الإلهي نقف بخشوع أمام سر الله الذي أعلن في الجسد،  حين دخل الرب يسوع، الذي هو بلا خطيئة، مياه الأردن ليعتمد من يوحنا، لكي يقدس الخليقة ويكشف لنا طريق الخلاص. هذا العيد هو إعلان دائم لحضور الله في العالم، وانفتاح السماء على الإنسان، وتجديد دعوة الخلاص لكل منا. يخبرنا الإنجيلي متى أن الرب يسوع أتى من الجليل إلى الأردن ليعتمد من يوحنا، فتعجب المعمدان وتراجع قائلا: «أنا محتاج أن أعتمد منك، وأنت تأتي إلي؟». يكشف هذا الحدث تواضع المسيح العميق، إذ يقبل أن يقف في صف الخطأة، ليس لأنه محتاج إلى تطهير، بل لأنه جاء ليحمل خطيئة العالم. يقول القديس غريغوريوس اللاهوتي: «المسيح يعتمد لا ليغتسل، بل ليغسل المياه، فيغسلنا نحن معه». بنزوله إلى المياه يبدأ عمل الفداء، حيث تلتقي طهارة الإبن الإلهي بضعف الطبيعة البشرية، فتتقدس المياه وتزرع فيها قوة الولادة الجديدة. عندما خرج الرب يسوع من الماء انفتحت السماوات ونزل الروح القدس بهيئة حمامة، وصوت الآب شهد قائلا: «هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت». هنا يتجلى الثالوث القدوس علنا حيث الآب يشهد، والإبن يعتمد، والروح القدس ينحدر".

أضاف: "الظهور الإلهي هو عيد الثالوث القدوس، حيث يعلن الله الواحد في ثلاثة أقانيم، لا كفكرة لاهوتية مجردة، بل كحياة تعطى للإنسان. يقول القديس كيرلس الإسكندري: «عند الأردن أعلن سر التدبير، لأن الآب والإبن والروح القدس اشتركوا في خلاصنا». يرتبط هذا الإعلان الإلهي ارتباطا وثيقا بما يقوله الرسول بولس في رسالته إلى تيطس عن نعمة الله التي ظهرت مخلصة لجميع الناس. فالظهور الإلهي ليس حدثا منعزلا، بل تحقيق لنعمة الخلاص التي دخلت التاريخ لتجدد الإنسان وتربيه على حياة جديدة، «لننكر النفاق والشهوات العالمية، فنحيا في الدهر الحاضر على مقتضى التعقل والعدل والتقوى» كما يقول الرسول بولس لتلميذه تيطس. إن المعمودية التي ابتدأها المسيح في الأردن ليست طقسا بل انتقال من حياة قديمة إلى أخرى جديدة، من عبودية الخطيئة إلى حرية أبناء الله، من الظلمة إلى النور. يؤكد الرسول بولس أن خلاصنا لم يكن بأعمال بر عملناها نحن، بل برحمة الله، «بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس». هذا الغسل هو امتداد لمعمودية المسيح في الأردن، حيث ندفن معه في الماء ونقوم معه بشرا جددا. يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: «كما خرج المسيح من الماء حاملا شهادة الآب، هكذا يخرج المعتمد حاملا ختم البنوة، مدعوا أن يعيش كابن للنور». لذلك يضعنا عيد الظهور الإلهي أمام مسؤولية روحية عميقة. فالمسيح الذي ظهر في الأردن يدعونا لإظهاره في حياتنا اليومية، في قراراتنا وعلاقاتنا وشهادتنا وسط عالم مشوش. إن نعمة الله التي ظهرت لا تلغي الجهاد، بل تمنحه معنى، إذ تصير حياتنا إستجابة محبة لمن أحبنا وبذل نفسه من أجلنا «ليفتدينا من كل إثم، ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا على الأعمال الصالحة".

وختم: "في عالم اليوم، حيث يضيع الإنسان بين الضجيج والقلق ، يذكرنا الظهور الإلهي بأن السماء ما زالت مفتوحة، وأن الروح القدس ما زال يعمل، وصوت الآب ما زال يدعونا أبناء أحباء. لم يكن الأردن نهاية الحدث، بل بدايته، لأن المسيح بعد المعمودية خرج ليخدم ويعلم ويشفي ويخلص. هكذا نحن، بعد أن ننال نعمة المعمودية، نرسل إلى العالم شهودا للنور، حاملين في ذواتنا أثر ذلك اليوم الذي فيه التقى الماء بالروح والأرض بالسماء والإنسان بالله. فلنقترب إذا من هذا العيد بإيمان حي، ولنجدد عهود معموديتنا، طالبين أن ينقي الرب قلوبنا كما قدس المياه، وأن يجعل حياتنا ظهورا دائما لنعمه، لكي يرى الناس أعمالنا الصالحة ويمجدوا أبانا الذي في السماوات، آمين".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قداديس بعيد الظهور الإلهي في الكورة
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:42:54 Lebanon 24 Lebanon 24
قاليباف يؤكد: أبواب الدبلوماسية ما زالت مفتوحة لحل الملف النووي الايراني
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:42:54 Lebanon 24 Lebanon 24
قاليباف: أبواب الدبلوماسية ما زالت مفتوحة
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:42:54 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة: النسب الحقيقي لا يقاس بالدم فقط بل بالإيمان الذي يربط الإنسان بالوعد الإلهي
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:42:54 Lebanon 24 Lebanon 24

ساحة النجمة

في الأردن

الأردن

بيروت

الجهاد

الجليل

البشري

القدس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:34 | 2026-01-06
Lebanon24
11:26 | 2026-01-06
Lebanon24
10:53 | 2026-01-06
Lebanon24
10:44 | 2026-01-06
Lebanon24
10:36 | 2026-01-06
Lebanon24
10:26 | 2026-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24