تشييع الزميل علي داود في بلدته يحمر الشقيف

شيعت حركة "امل" والاسرة الاعلامية في الجنوب و"الوكالة " واهالي بلدة يحمر الشقيف الزميل الصحافي داود الذي وافته المنية اثر ازمة قلبية.



وحمل جثمان الزميل داود من منزل والديه على أكف المشيعين، وصولا الى باحة النادي .



وشارك في التشييع النائب هاني قبيسي، عضو قيادة حركة "امل" المحامي ملحم قانصو، نائب العمالي العام حسن فقيه، رئيس مصلحة الاعلام في مجلس النواب المسؤول الاعلامي لاقليم الجنوب في حركة "امل" ، وفد من قيادة اقليم الجنوب في الحركة، رئيس دائرة امن عام العقيد علي حلاوي، مسؤول مكتب " للاعلام" في النبطية سامر وهبي، رئيس بلدية يحمر الشقيف كرم عليق، رئيس بلدية النبطية الفوقا المحامي زين غندور، رئيس بلدية كفروة يوسف نهرا، رئيس دائرة التنظيم المدني في النبطية المهندس ياسر جابر، رئيس رابطة مخاتير النبطية محمد حمود ، وحشد من الشخصيات والفاعليات والمخاتير.







وام امام بلدة يحمر الشقيف الشيخ نزار سعيد الصلاة على الجثمان ليوارى الثرى في روضة البلدة. ثم تقبلت عائلته التعازي من الحضور، وبينهم النائب علي عسيران وعضو هيئة الرئاسة في حركة "امل" الدكتور خليل حمدان.

