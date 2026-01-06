تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

تشييع الزميل علي داود في بلدته يحمر الشقيف

Lebanon 24
06-01-2026 | 09:31
شيعت حركة "امل" والاسرة الاعلامية في الجنوب و"الوكالة الوطنية للاعلام" واهالي بلدة يحمر الشقيف الزميل الصحافي علي حسين داود الذي وافته المنية اثر ازمة قلبية.

وحمل جثمان الزميل داود من منزل والديه على  أكف المشيعين، وصولا الى باحة النادي الحسيني.

وشارك في التشييع النائب هاني قبيسي، عضو قيادة حركة "امل" المحامي ملحم قانصو، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، رئيس مصلحة الاعلام في مجلس النواب المسؤول الاعلامي لاقليم الجنوب في حركة "امل" علي دياب، وفد من قيادة اقليم الجنوب في الحركة، رئيس دائرة امن عام صيدا العقيد علي حلاوي، مسؤول مكتب "الوكالة الوطنية للاعلام" في النبطية  سامر وهبي، رئيس بلدية يحمر الشقيف كرم عليق، رئيس بلدية النبطية الفوقا المحامي زين غندور، رئيس بلدية كفروة يوسف نهرا، رئيس دائرة التنظيم المدني في النبطية المهندس ياسر جابر، رئيس رابطة مخاتير النبطية محمد حمود ، وحشد من الشخصيات والفاعليات والمخاتير.

 

وام امام بلدة يحمر الشقيف الشيخ نزار سعيد الصلاة على الجثمان ليوارى الثرى في روضة البلدة. ثم تقبلت عائلته التعازي من الحضور، وبينهم النائب علي عسيران وعضو هيئة الرئاسة في حركة "امل" الدكتور خليل حمدان.
مواضيع ذات صلة
صوت دويّ سُمِعَ في يحمر الشقيف... هذه طبيعته
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:43:21 Lebanon 24 Lebanon 24
دكتوراه بدرجة جيد جدًا للإعلامي الزميل داود رمال
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:43:21 Lebanon 24 Lebanon 24
القصيفي نعى الزميل داوود
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:43:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة الزميل في الوكالة الوطنية للإعلام علي حسين داوود
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:43:21 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

تعازي ووفيات

الوطنية للاعلام

الوكالة الوطنية

رئيس الاتحاد

نائب رئيس

علي حسين

علي دياب

الحسيني

الصحاف

