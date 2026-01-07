تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟

تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 أوكتان 12 الف ليرة و98 أوكتان 11 ألف ليرة، والمازوت 5 ألاف ليرة فيما ارتفع سعر قارورة ألف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 1.308.000 ليرة لبنانية

البنزين 98 أوكتان: 1.348.000 ليرة لبنانية

المازوت: 1.232.000 ليرة لبنانية

الغاز: 1.189.000 ليرة لبنانية



