لبنان
الرئيس عون: مطار رفيق الحريري الدولي واجهة لبنان أمام العالم
Lebanon 24
07-01-2026
|
05:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
اكد رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
امام رئيس جهاز أمن
المطار
العميد الركن فادي كفوري وضبّاط الجهاز ان "مطار
رفيق الحريري الدولي
واجهة
لبنان
أمام العالم، ومسؤوليتكم المحافظة عليه لتبقى صورة الوطن مشرقة".
الى ذلك اطلع رئيس الجمهورية من نقيب المحامين عماد مرتينوس على موقف نقباء المهن الحرة من مشروع قانون "الفجوة المالية"، ووجهة نظر
نقابة المحامين
في عدد من المواضيع الوطنية المطروحة.
