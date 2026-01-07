الرئيس عون: مطار رفيق الحريري الدولي واجهة لبنان أمام العالم

اكد رئيس الجمهورية امام رئيس جهاز أمن العميد الركن فادي كفوري وضبّاط الجهاز ان "‏مطار واجهة أمام العالم، ومسؤوليتكم المحافظة عليه لتبقى صورة الوطن مشرقة".الى ذلك اطلع رئيس الجمهورية من نقيب المحامين عماد مرتينوس على موقف نقباء المهن الحرة من مشروع قانون "الفجوة المالية"، ووجهة نظر في عدد من المواضيع الوطنية المطروحة.