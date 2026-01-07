تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بري يلتقي حاكم مصرف لبنان وجهاد أزعور من صندوق النقد الدولي

Lebanon 24
07-01-2026 | 07:44
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا( Jean-Pierre Lacroix) والوفد الاممي المرافق، في حضور المستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان. وتم  عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة ومهام قوات "اليونيفيل" في الجنوب.

وبعد اللقاء اكتفى لاكروا بالقول :" اللقاء مع الرئيس بري كان إيجابيا. كما وجهت شكري له على دعمه لليونيفيل وناقشنا مع دولته المرحلة التي ستلي نهاية ولاية عمل "اليونيفيل" .

واستقبل الرئيس بري حاكم مصرف لبنان كريم سعيد .

وبعد الظهر، التقى رئيس المجلس مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي  الوزير السابق الدكتور جهاد أزعور.
