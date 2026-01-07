بري يلتقي حاكم مصرف لبنان وجهاد أزعور من صندوق النقد الدولي

استقبل ، في مقر الرئاسة الثانية في ، وكيل لعمليات السلام جان بيار لاكروا( Jean-Pierre Lacroix) والوفد الاممي المرافق، في حضور المستشار الاعلامي للرئيس علي حمدان. وتم عرض للاوضاع العامة في والمنطقة ومهام قوات "اليونيفيل" في الجنوب.



وبعد اللقاء اكتفى لاكروا بالقول :" اللقاء مع كان إيجابيا. كما وجهت شكري له على دعمه لليونيفيل وناقشنا مع دولته المرحلة التي ستلي نهاية ولاية عمل "اليونيفيل" .



واستقبل الرئيس بري حاكم كريم سعيد .



وبعد الظهر، التقى رئيس المجلس مدير إدارة وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الوزير السابق الدكتور جهاد أزعور.

