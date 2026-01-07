"أسافر وحدي ملكًا"… عمل سيمفوني ضخم برعاية رئيس الجمهورية

يعقد المؤلف الموسيقي أسامة ورئيسة مجموعة للثقافة والفنون هدى إبراهيم الخميس كانو مؤتمرًا صحافيًا عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الجمعة المقبل، في – منطقة ، للإعلان عن تفاصيل الأوراتوريو السيمفوني الملحمي "أسافر وحدي ملكًا".



ويُقام العمل برعاية رئيس الجمهورية ، في إطار إحياء مئوية منصور الرحباني، وهو من تأليف أسامة الرحباني، وغناء هبة طوجي، بمرافقة الأوركسترا الوطنية السيمفونية وكورس جوقة سيدة .

