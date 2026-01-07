هذه حقيقة وجود قنابل مضيئة إسرائيلية في أجواء طرابلس

سادت حالة من القلق والبلبلة بين عدد من سكان مدينة مساء اليوم، إثر مشاهدة أضواء لامعة في سماء البحر، ما دفع البعض للاعتقاد بأنها قنابل مضيئة إسرائيلية، الأمر الذي أدى إلى تداول صورها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وبحسب المعلومات، تبين لاحقًا أن هذه الأضواء ناجمة عن قيام صيادي الأسماك بإطلاق كاشفات ضوئية (بالونات مضيئة) تُستخدم في عمليات الصيد الليلي لجذب الأسماك إلى مناطق محددة في البحر، وهي ممارسة شائعة ومعروفة لدى الصيادين.