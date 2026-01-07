تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حاصباني: قوانين مالية من دون أرقام واضحة تهدد حقوق المودعين

Lebanon 24
07-01-2026 | 16:45
A-
A+
Doc-P-1465226-639034263083171724.png
Doc-P-1465226-639034263083171724.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد النائب غسان حاصباني، عبر lbci، أن حزب القوات اللبنانية تفاجأ بزجّ اسمه في ملف "أبو عمر"، معتبرًا أن الحملة الممنهجة ضد الحزب لا تستند إلى وقائع مثبتة، ومشيرًا إلى أن بعض النواب بنوا مواقفهم على معلومات غير مؤكدة.

وشدّد حاصباني على أن مشروعية الحكومة تقوم على حماية حقوق المواطنين وسيادة لبنان وتنفيذ البيان الوزاري، مؤكّدًا حرص "القوات" على قيام حكومة فعّالة ومسؤولة.

اقتصاديًا، أوضح أن الأولوية هي حماية أموال المودعين ومنع تضييعها تحت أي تشريع، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي يطالب لبنان بالإصلاحات من دون الدخول في تفاصيل القوانين، وأن فشل تنفيذ هذه الإصلاحات هو سبب عدم حصول لبنان على التمويل.

وفي ما يخص قانون الفجوة المالية، قال إنه يرتّب التزامات كبيرة على الدولة وكان يفترض إقراره بعد موافقة أكثرية الوزراء، مذكّرًا بأن وزير المالية غادر الجلسة بسبب وعكة صحية قبل مناقشته. وحذّر من أن العبرة ليست في إقرار القانون بل في حسن تطبيقه، معتبرًا أن الحكومة تحاول التهرّب من مسؤوليتها تجاه المصرف المركزي والمصارف.

وختم بالتأكيد على ضرورة وضوح الأرقام قبل أي نقاش تشريعي، وعلى إحالة أي قانون إلى اللجان المختصة أولًا، مشددًا على أن الأولوية الوطنية تبقى حماية حقوق المواطنين وضمان الاستقرار المالي بعيدًا عن المناورات التي تعمّق الأزمة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القومي: قانون الانتظام المالي مخالف للدستور ويهدد حقوق المودعين
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 00:50:50 Lebanon 24 Lebanon 24
نصّار: المشروع ناقص قانونياً ومالياً ويهدد حقوق المودعين
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 00:50:50 Lebanon 24 Lebanon 24
قانون الفجوة المالية ينكشف: حسابات المودعين اوراق مالية
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 00:50:50 Lebanon 24 Lebanon 24
سكرية: قانون الفجوة المالية رشوة تدفع من جيوب المودعين
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 00:50:50 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب القوات اللبنانية

النائب غسان حاصباني

القوات اللبنانية

المجتمع الدولي

غسان حاصباني

وزير المالية

غسان حاصبان

اللبنانية

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:39 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:51 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:17 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:31 | 2026-01-07
Lebanon24
16:05 | 2026-01-07
Lebanon24
15:57 | 2026-01-07
Lebanon24
15:37 | 2026-01-07
Lebanon24
15:26 | 2026-01-07
Lebanon24
15:20 | 2026-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24