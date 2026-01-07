حاصباني: قوانين مالية من دون أرقام واضحة تهدد حقوق المودعين

أكد ، عبر ، أن تفاجأ بزجّ اسمه في ملف " "، معتبرًا أن الحملة الممنهجة ضد الحزب لا تستند إلى وقائع مثبتة، ومشيرًا إلى أن بعض النواب بنوا مواقفهم على معلومات غير مؤكدة.



وشدّد على أن مشروعية الحكومة تقوم على حماية حقوق المواطنين وسيادة وتنفيذ البيان الوزاري، مؤكّدًا حرص "القوات" على قيام حكومة فعّالة ومسؤولة.



اقتصاديًا، أوضح أن الأولوية هي حماية أموال المودعين ومنع تضييعها تحت أي تشريع، لافتًا إلى أن يطالب لبنان بالإصلاحات من دون الدخول في تفاصيل القوانين، وأن فشل تنفيذ هذه الإصلاحات هو سبب عدم حصول لبنان على التمويل.



وفي ما يخص قانون المالية، قال إنه يرتّب التزامات كبيرة على الدولة وكان يفترض إقراره بعد موافقة أكثرية الوزراء، مذكّرًا بأن غادر الجلسة بسبب وعكة صحية قبل مناقشته. وحذّر من أن العبرة ليست في إقرار القانون بل في حسن تطبيقه، معتبرًا أن الحكومة تحاول التهرّب من مسؤوليتها تجاه المصرف المركزي والمصارف.



وختم بالتأكيد على ضرورة وضوح الأرقام قبل أي نقاش تشريعي، وعلى إحالة أي قانون إلى اللجان المختصة أولًا، مشددًا على أن الأولوية الوطنية تبقى حماية حقوق المواطنين وضمان الاستقرار المالي بعيدًا عن المناورات التي تعمّق الأزمة.

