تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

خيارات "حزب الله" الانتخابية محدودة

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
08-01-2026 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1465360-639034618277310088.jpg
Doc-P-1465360-639034618277310088.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في ضوء التحضيرات المتسارعة للانتخابات النيابية المقبلة، يبدو أن “حزب الله” يقف أمام مفترق سياسي دقيق يتوزّع بين خيارين أساسيين: إما تثبيت ما يسميه البعض “الشرعية الوطنية” عبر شبكة تحالفات واسعة ومتنوعة، وإما السعي إلى تأمين “الثلث المعطّل” داخل المجلس النيابي بما يمنحه قدرة حاسمة على التحكم بمسار الاستحقاقات الكبرى.

الخيار الثاني يبدو أقرب إلى مقاربة براغماتية تهدف إلى ضمان استمرار النفوذ السياسي المباشر، لكنه في الوقت نفسه يحمل كلفة سياسية داخل البيئة الحليفة.
المعطيات المتداولة تشير إلى أن "الحزب" يملك فرصة حقيقية لتحقيق هذا الثلث، لا سيما إذا أعاد تجميع الأوراق التي سبق أن وزّعها على بعض الحلفاء في دورات سابقة. الحديث هنا يشمل دوائر مثل البقاع الشمالي، البقاع الغربي، زحلة، بيروت الثانية، إضافة إلى تثبيت الواقع الانتخابي في "الجنوب الثالثة" ومنع أي خروقات قد تطرأ. التعاون مع حركة أمل يشكّل العمود الفقري لهذا التوجّه، إلى جانب مجموعة من الحلفاء التقليديين الذين أثبتوا التزامهم بالخط السياسي العام.
غير أن هذا السيناريو لا يخلو من التعقيدات. فاستعادة المقاعد التي كانت قد ذهبت لحلفاء آخرين ستضع هؤلاء في موقف أضعف أمام خصومهم، وخصوصًا “التيار الوطني الحر” الذي يواجه بدوره ضغوطًا وشروخًا داخل ساحته. ومع تراجع وزن هؤلاء الحلفاء، يخسر الحزب جزءًا من العمق السياسي الذي كان يمنحه شبكة أمان عريضة تعبّر عن تنوّع ظاهري ضمن محور واحد. والنتيجة قد تكون كتلة صلبة ومتماسكة من جهة، لكنها أقل مرونة وأضيق تمثيلًا.
أما الخيار الثاني، فيقوم على العكس تمامًا: أي الإبقاء على توزيع المقاعد بين الحلفاء، بل وربما دعم بعض من خيّبوا الآمال في الفترة الماضية، سعياً للحفاظ على مشهد سياسي يوحي بالانفتاح والتوازن.

 في هذه الحالة، قد لا يتمكن الحزب من انتزاع الثلث المعطّل، لكنه يضمن استمرار شبكة العلاقات التي وفّرت له تاريخيًا هامش مناورة واسعًا داخل المؤسسات وخارجها.

النتيجة أن القرار لن يكون تقنيًا فقط بل هو مسألة تقدير أولويات: هل المطلوب اليوم قوة صريحة داخل البرلمان، أم مظلة سياسية مرنة تتيح إدارة المرحلة المقبلة بأقل قدر ممكن من الاحتكاك؟ بين هذين الحدّين سيتحرّك الحزب، فيما يراقب اللبنانيون مسار التحالفات ويتساءلون عمّا إذا كانت الانتخابات ستفتح بابًا جديدًا للحلول، أم ستعيد إنتاج الاصطفافات ذاتها بوجوه مختلفة.
 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"يديعوت أحرونوت": الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ عملية هجومية محدودة ضد حزب الله في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 14:38:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يوسع تحالفاته الانتخابية
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 14:38:58 Lebanon 24 Lebanon 24
خيارات "حزب الله" بين مسار الدولة وتحولات المنطقة!
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 14:38:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله"يطرح مناقشة الإستراتيجية الدفاعية مجدداً: خيار جدي ام كسب للوقت ؟
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 14:38:58 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

حزب الله

الشمالي

التيار

التزام

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:13 | 2026-01-08
Lebanon24
07:38 | 2026-01-08
Lebanon24
07:30 | 2026-01-08
Lebanon24
07:30 | 2026-01-08
Lebanon24
07:26 | 2026-01-08
Lebanon24
07:23 | 2026-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24