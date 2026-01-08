تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

عراقجي من بيروت: موقف الحكومة اللبنانية ينسجم مع الموقف الإيراني

Lebanon 24
08-01-2026 | 04:11
Doc-P-1465441-639034700912911693.jpg
Doc-P-1465441-639034700912911693.jpg photos 0
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لدى وصوله الى مطار بيروت، أنّ إيران كانت وما زالت تدعم سيادة لبنان وسيادة أراضيه ووحدته الوطنية، مشيرًا إلى الإيمان بأن موقف الحكومة اللبنانية ينسجم مع الموقف الإيراني في هذا الإطار.

وشدد على أنّ لبنان دولة مهمة ومؤثرة في الإقليم ويلعب دورًا بارزًا، مشيرًا إلى أنّ إيران ترغب بإقامة علاقات تعاون شاملة مع لبنان، وأنّ طهران تتشاور مع جميع دول المنطقة، معتبرًا أنّ هذه الزيارة تأتي في توقيت مهم.

وقال عراقجي إنّه سعيد بزيارة بيروت مجددًا، موضحًا أنّه سيعقد اليوم وغدًا اجتماعات متعددة مع الرؤساء الثلاثة والوزراء، ولاسيما وزير الخارجية يوسف رجي، لاستعراض مجمل التحديات التي تواجه المنطقة وبحث سبل التعاون، لافتاً إلى أن نسبة التبادل التجاري بين إيران ولبنان تجاوزت 110 ملايين دولار، معتبرًا أنّ هذه النسبة تدل على حجم الإمكانيات والفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين

وأشار عراقجي إلى أنّ الهدف من الزيارة هو التطرّق إلى مختلف القضايا الإقليمية، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية، لافتًا إلى أنّ البلدين يتمتعان بعلاقات متميزة منذ زمن طويل وعلى مختلف الأصعدة.

ولفت إلى أنّ المنطقة تواجه تحديات جمّة وتهديدات غير مسبوقة، ولا سيما ما تشهده حاليًا من جانب إسرائيل، مؤكدًا أنّ هناك أجزاء من الأراضي اللبنانية لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي، وأنّ إسرائيل تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار رغم سريانه.

ووصل وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي على رأس وفد اقتصادي الى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، وكان في استقباله ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري عضو القيادة في حركة "امل" الدكتور خليل حمدان،النائبان حسن عز الدين وحسين الحاج حسن، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة رلى نور الدين ، والسفير الايراني لدى لبنان مجتبى أماني .

