الرئيس بري: نؤيد البيان الصادر عن قيادة الجيش والجنوب متعطش لوجود جيشه

صدر عن بياناً مؤيداً للبيان الصادر عن وجاء فيه:“أكد تأييده البيان الصادر عن قيادة الجيش ولانجازاته التي كادت أن تكون كاملة لولا احتلال لنقاط عديدة وللخروقات اليومية من قصف وتدمير ومن العوائق التي تضعها في طريق الجيش بالرغم من عدم تسلمه لأي قدرات عسكرية وعد بها .ان المؤامرة والاطماع التي تقوم بها إسرائيل في الجنوب ليس آخرها التعرض لقوات اليونيفيل والمطالبة بانهاء وجودها في الجنوب مما يعرض 1701 وعدم تنفيذه .ان الجنوب أكد ويؤكد انه متعطش لوجود جيشه وحمايته.اخرجوا من أرضنا وغادروا سماءنا وكفى الله المؤمنين شر القتال”.