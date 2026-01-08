تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
الرئيس بري: نؤيد البيان الصادر عن قيادة الجيش والجنوب متعطش لوجود جيشه
Lebanon 24
08-01-2026
|
04:11
صدر عن
رئيس مجلس النواب نبيه بري
بياناً مؤيداً للبيان الصادر عن
قيادة الجيش
وجاء فيه:
“أكد
الرئيس بري
تأييده البيان الصادر عن قيادة الجيش ولانجازاته التي كادت أن تكون كاملة لولا احتلال
إسرائيل
لنقاط عديدة وللخروقات اليومية من قصف وتدمير ومن العوائق التي تضعها في طريق الجيش بالرغم من عدم تسلمه لأي قدرات عسكرية وعد بها .
ان المؤامرة والاطماع التي تقوم بها إسرائيل في الجنوب ليس آخرها التعرض لقوات اليونيفيل والمطالبة بانهاء وجودها في الجنوب مما يعرض
القرار الدولي
1701 وعدم تنفيذه .
ان الجنوب أكد ويؤكد انه متعطش لوجود جيشه وحمايته.
اخرجوا من أرضنا وغادروا سماءنا وكفى الله المؤمنين شر القتال”.
