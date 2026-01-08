نصار: تأكيد على كل مراحل خطة الجيش وتطبيقها بأسرع وقت ممكن

قال وزير العدل : "تأكيد على كل مراحل خطة الجيش وتطبيقها بأسرع وقت ممكن".

وأضاف بعد انتهاء جلسة في : "تحفّظنا مع "القوات" هو أننا كنا نريد أن تكون العملية أسرع".

وتابع قائلاً: "التقرير الأول للجيش حول بداية تنفيذ خطته سيكون في أول آذار".