قرار قضائي يطوي دعوى عويدات بحق البيطار

أصدر القاضي قراره الظني في الدعوى المقامة من التمييزي السابق ضد المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ القاضي ، بجرم "انتحال صفة محقق عدلي واغتصاب السلطة".



وقضى القرار بمنع المحاكمة عن ، على اعتبار أن كان قد تنحّى عن التعاطي في هذا الملف بصفته نائبًا عامًا تمييزيًا، ما يسقط عنه الصفة القانونية اللازمة للادعاء في هذه القضية.

Advertisement