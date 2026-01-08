في تصريح جديد... هذا ما قاله ماكرون عن لبنان

شدد على متانة الشراكة المتوسطية وعلى العلاقات الخاصة مع ، مؤكداً في كلمة ألقاها أمام مؤتمر السفراء الفرنسيين تمسك بسيادة لبنان وحرصها على مساعدته في مواجهة تحديات المرحلة الراهنة.



وأشار ماكرون إلى مساعي فرنسا الدائمة لدعم لبنان، من خلال تنظيم مؤتمرات لدعم وعملية الإعمار، بالإضافة إلى تعزيز جهود في إجراء الإصلاحات الضرورية.



Advertisement