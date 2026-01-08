تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
في تصريح جديد... هذا ما قاله ماكرون عن لبنان
Lebanon 24
08-01-2026
|
09:26
photos
شدد
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
على متانة الشراكة
الفرنسية
المتوسطية وعلى العلاقات الخاصة مع
لبنان
، مؤكداً في كلمة ألقاها أمام مؤتمر السفراء الفرنسيين تمسك
فرنسا
بسيادة لبنان وحرصها على مساعدته في مواجهة تحديات المرحلة الراهنة.
وأشار ماكرون إلى مساعي فرنسا الدائمة لدعم لبنان، من خلال تنظيم مؤتمرات لدعم
الجيش اللبناني
وعملية الإعمار، بالإضافة إلى تعزيز جهود
الحكومة اللبنانية
في إجراء الإصلاحات الضرورية.
