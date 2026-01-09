الوزراء لم يلتزموا بالاتفاق

لفت مصدر وزاري إلى أن عدداً من الوزراء لم يلتزم بالاتفاق الضمني داخل امس بشأن ملف حصرية السلاح، حيث طُلب بالمونة من الوزراء عدم توضيح البند الخاص بحصرية السلاح لدى خروجهم من الجلسة، والاكتفاء ببيان ، إلا أن غالبية الوزراء لم يلتزموا، وكل طرف شرح أمام الصحافة وجهة نظره بحسب طريقة فهمه للخطة.إلا أن الحقيقة، بحسب المصدر، هي أن مجلس الوزراء سيتابع تنفيذ خطة الجيش التي أُقرت في 5 آب 2025 من دون أي تراجع أو تسويف، ولكن بحسب تقييم للمرحلة.