Najib Mikati
لبنان

الوزراء لم يلتزموا بالاتفاق

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
09-01-2026 | 01:30
لفت مصدر وزاري إلى أن عدداً من الوزراء لم يلتزم بالاتفاق الضمني داخل مجلس الوزراء امس بشأن ملف حصرية السلاح، حيث طُلب بالمونة من الوزراء عدم توضيح البند الخاص بحصرية السلاح شمال الليطاني لدى خروجهم من الجلسة، والاكتفاء ببيان وزير الإعلام، إلا أن غالبية الوزراء لم يلتزموا، وكل طرف شرح أمام الصحافة وجهة نظره بحسب طريقة فهمه للخطة.
إلا أن الحقيقة، بحسب المصدر، هي أن مجلس الوزراء سيتابع تنفيذ خطة الجيش التي أُقرت في 5 آب 2025 من دون أي تراجع أو تسويف، ولكن بحسب تقييم قيادة الجيش للمرحلة.
 
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

شمال الليطاني

مجلس الوزراء

وزير الإعلام

قيادة الجيش

الليطاني

الصحاف

المون

سويف

"خاص لبنان24"

