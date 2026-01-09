تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-8
o
بشري
8
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني والوفد المرافق
Lebanon 24
09-01-2026
|
02:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
يلتقي
وزير الخارجية
والمغتربين
يوسف رجي
في هذه الأثناء
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
والوفد المرافق.
وبحسب المعلومات فإن اللقاء بين رجّي وعراقجي سيكون مغلقاً ولن تكون هناك أيّ تصريحات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس السوري يستقبل وزير خارجية تركيا والوفد المرافق له
Lebanon 24
الرئيس السوري يستقبل وزير خارجية تركيا والوفد المرافق له
09/01/2026 12:51:36
09/01/2026 12:51:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية المصرية: وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الإيراني تطورات الملف النووي
Lebanon 24
الخارجية المصرية: وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الإيراني تطورات الملف النووي
09/01/2026 12:51:36
09/01/2026 12:51:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الروسية: وزير الخارجية الروسي بحث هاتفيًّا مع نظيره الإيراني برنامج إيران النووي
Lebanon 24
الخارجية الروسية: وزير الخارجية الروسي بحث هاتفيًّا مع نظيره الإيراني برنامج إيران النووي
09/01/2026 12:51:36
09/01/2026 12:51:36
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي يلتقي نظيره الإيراني ويدعو إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات لإبرام اتفاق قوي ودائم يضمن عدم حصولها على أسلحة نووية
Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي يلتقي نظيره الإيراني ويدعو إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات لإبرام اتفاق قوي ودائم يضمن عدم حصولها على أسلحة نووية
09/01/2026 12:51:36
09/01/2026 12:51:36
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية
عباس عراقجي
الإيراني
يوسف رجي
عراقجي
إيران
إيرا
تابع
قد يعجبك أيضاً
هاني من البقاع: الاستثمار في التقنيات الزراعية يعزّز الأمن الغذائي
Lebanon 24
هاني من البقاع: الاستثمار في التقنيات الزراعية يعزّز الأمن الغذائي
05:49 | 2026-01-09
09/01/2026 05:49:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة عيتا الشعب
Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة عيتا الشعب
05:37 | 2026-01-09
09/01/2026 05:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيليّ عن "حرب لبنان".. إليكُم ما أعلنه
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيليّ عن "حرب لبنان".. إليكُم ما أعلنه
05:30 | 2026-01-09
09/01/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. موجة غارات إسرائيلية على الجنوب
Lebanon 24
بالفيديو.. موجة غارات إسرائيلية على الجنوب
05:26 | 2026-01-09
09/01/2026 05:26:17
Lebanon 24
Lebanon 24
التحالف اللبناني للحوكمة: القضاء والأمن والمال العام عادوا إلى سكّة الدولة
Lebanon 24
التحالف اللبناني للحوكمة: القضاء والأمن والمال العام عادوا إلى سكّة الدولة
05:25 | 2026-01-09
09/01/2026 05:25:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
10:46 | 2026-01-08
08/01/2026 10:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
09:38 | 2026-01-08
08/01/2026 09:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رحيل زياد وليال.. السيدة فيروز تتجرع مرارة الفراق مجددًا
Lebanon 24
بعد رحيل زياد وليال.. السيدة فيروز تتجرع مرارة الفراق مجددًا
09:44 | 2026-01-08
08/01/2026 09:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير مروّع وسقوط سيارة على الأوتوستراد
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير مروّع وسقوط سيارة على الأوتوستراد
12:43 | 2026-01-08
08/01/2026 12:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
Lebanon 24
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
12:57 | 2026-01-08
08/01/2026 12:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:49 | 2026-01-09
هاني من البقاع: الاستثمار في التقنيات الزراعية يعزّز الأمن الغذائي
05:37 | 2026-01-09
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة عيتا الشعب
05:30 | 2026-01-09
آخر تقرير إسرائيليّ عن "حرب لبنان".. إليكُم ما أعلنه
05:26 | 2026-01-09
بالفيديو.. موجة غارات إسرائيلية على الجنوب
05:25 | 2026-01-09
التحالف اللبناني للحوكمة: القضاء والأمن والمال العام عادوا إلى سكّة الدولة
05:15 | 2026-01-09
محاولة انتخابية تجاه "مرجع بارز"
فيديو
رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)
03:02 | 2026-01-09
09/01/2026 12:51:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
09/01/2026 12:51:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
09/01/2026 12:51:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24