توغلوا إلى يارون.. جنود إسرائيليون فجّروا منزلا فجر اليوم

أفادت مندوبة " " عن أنّه قرابة الساعة ٤:٣٠، وبعد توغلها لاكثر من ١٥٠٠ متر، عمدت قامت قوات إسرائيلية بنسف احد المنازل المتضررة جزئيا في - بلدة يارون.

