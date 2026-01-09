تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

عون استقبل عراقجي: لبنان حريص على إقامة افضل العلاقات مع ايران في اطار عدم التدخل في شؤون البلدين

Lebanon 24
09-01-2026 | 05:05
اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية  الدكتور عباس عراقجي خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، استعداد لبنان لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والإيراني، مقترحا التنسيق بين الوزارات المعنية لاسيما وزارتي الخارجية، والاقتصاد والتجارة من خلال اللجان المشتركة. وشدد الرئيس عون على ما سبق ان أكده للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائهما في الدوحة على ان لبنان حريص على إقامة افضل العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اطار من الاحترام المتبادل والشفافية والصراحة، وعدم التدخل في شؤون البلدين، وهذا الموقف لا يزال هو نفسه. ولفت الرئيس عون الى التحديات الكبيرة التي تواجه كل من لبنان وإيران متمنيا للشعب الإيراني الصديق مع بداية العام الجديد الخير والأمان وراحة البال وان تكون الأيام الآتية أفضل.
وحمّل الرئيس عون الوزير عراقجي تحياته الى الرئيس بزشكيان وتمنياته له بالتوفيق والنجاح في قيادة بلاده وشعبه نحو شاطئ الأمان.
وكان الوزير عراقجي نقل في مستهل اللقاء الى الرئيس عون تحيات الرئيس الإيراني وتمنياته له بالتوفيق، مستذكرا اللقاء الذي جمعهما في الدوحة خلال القمة التي عقدت على اثر الاعتداء الإسرائيلي على قطر، مشيرا الى ان زيارته للبنان تندرج في اطار تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، مشددا على أهمية استمرار التشاور خصوصا في القضايا المطروحة حاليا.
وجدد الوزير عراقجي التأكيد على دعم بلاده لاستقلال لبنان ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه. وعرض للعلاقات التجارية والاقتصادية وحجم التبادل التجاري بين لبنان وايران، وللقاءات التي عقدها في بيروت منذ وصوله امس لاسيما مع عدد من الاقتصاديين والتجار اللبنانيين للبحث في سبل تطوير التعاون مع وجود فرص متاحة لذلك، لاسيما بعد تذليل العقبات امامها.
