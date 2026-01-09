تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"يعيشون الحرب يوميّاً"... أزمة تضرب هذه الفئة في "حزب الله"

Lebanon 24
09-01-2026 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1466110-639035689300143796.jpg
Doc-P-1466110-639035689300143796.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ مصادر لبنانية مطلعة تتحدّث عن أزمة صامتة تتفاقم داخل البنية التنظيمية لـ"حزب الله"، تتعلق بما يُعرف بـ"الكادر الوسيط".

هذا المستوى، الذي يشكل حلقة الوصل بين القرار المركزي والتنفيذ الميداني والاجتماعي، بات اليوم تحت ضغط غير مسبوق، في ظل حرب مفتوحة بلا أفق زمني واضح، وكلفة متراكمة لا يجري الإعلان عنها.

وتصف المصادر هذه الأزمة بأنها "إرهاق بنيوي"، ناتج عن تراكم أدوار ومسؤوليات لم يعد بالإمكان فصلها أو تخفيفها، في مرحلة تتطلب من الحزب إدارة المواجهة مع إسرائيل، وضبط البيئة الداخلية، والحفاظ على الانضباط التنظيمي في آن واحد. 

يضم الكادر الوسيط قادة مجموعات ميدانية، مسؤولي قطاعات مناطقية، ومشرفين تنظيميين واجتماعيين. هم ليسوا جزءا من القيادة الاستراتيجية التي تخطط، ولا من العناصر المقاتلة التي تنفذ فقط، بل الفئة التي تتحمل العبء اليومي، من قبيل ترجمة القرار إلى فعل، وامتصاص نتائجه داخل المجتمع.

وبحسب مصادر، فإن هذه الفئة باتت تتحمل أعباء مركبة. فإلى جانب الدور العسكري أو الأمني، يُطلب منها إدارة شؤون عائلات الشهداء والجرحى، ضبط المزاج الشعبي في القرى والضواحي، معالجة التململ الصامت، وتقديم تفسيرات "مقنعة" لمرحلة لا يمكن توصيفها كنصر ولا كهزيمة.

وتقول المصادر إن المشكلة لا تكمن في نقص الولاء أو الانضباط، بل في استنزاف طويل الأمد، حيث تحول الكادر الوسيط إلى "خط الدفاع الأول" في مواجهة الأسئلة الصعبة التي لم يعد الخطاب التعبوي التقليدي كافيا للإجابة عنها.

منذ اندلاع المواجهات الأخيرة على الجبهة الجنوبية، دخل حزب الله في نمط حرب منخفضة الوتيرة، لكن عالية الكلفة. هذا النمط، وفق تقديرات أمنية لبنانية، أكثر إنهاكا تنظيميا من الحروب القصيرة والحاسمة، لأنه يفرض حالة استنفار دائم بلا ذروة واضحة يمكن البناء عليها تعبويا.
 
وتشير المصادر إلى أن الكادر الوسيط هو الأكثر تأثرا بهذا الواقع. فهؤلاء يعيشون الحرب يوميا، من دون أن يمتلكوا ترف المسافة التي تتمتع بها القيادة العليا، ولا وضوح المهمة المحدودة التي يعرفها المقاتل في الميدان. هم في المنتصف، حيث تتراكم الضغوط من الأعلى والأسفل معا.

في هذا السياق، لوحظ خلال الأشهر الماضية تراجع في وتيرة بعض الأنشطة التنظيمية غير العسكرية، ودمج وحدات إشرافية في مناطق محددة، في محاولة لتخفيف الضغط البشري. غير أن المصادر تصف هذه الخطوات بأنها "إدارة للأزمة لا حلا لها"، إذ لا تعالج جوهر المشكلة المتمثل في استنزاف الكادر نفسه. 

وتلفت مصادر إلى تحوّل لافت في طريقة إدارة الخسائر. فبدل تضخيم التضحيات كما في مراحل سابقة، يجري اليوم اعتماد سياسة أكثر تحفظا؛ تشييعات أقل صخبا في بعض المناطق، تأخير الإعلان عن أسماء قتلى، أو دمج أخبار الخسائر في سياقات أوسع.

هذا التحول، بحسب المصادر، هدفه الأساسي حماية البيئة من الصدمة المتراكمة، لكنه يضع الكادر الوسيط في موقع صعب. فهؤلاء مطالبون بتبرير الصمت بقدر ما كانوا سابقا مطالبين بتسويق الخطاب العالي السقف. وبين الصمت والتبرير، تتسع فجوة الإرهاق.

وتشير معلومات خاصة إلى تسجيل حالات طلب "إعفاء مؤقت" من مهام تنظيمية غير قتالية، أو إعادة توزيع أدوار داخل بعض القطاعات الحساسة، في مؤشر نادر داخل تنظيم شديد الانضباط مثل حزب الله. ورغم أن القيادة تتعامل مع هذه الحالات بهدوء ومن دون عقوبات، إلا أن تكرارها بدأ يلفت الانتباه داخل الدوائر التنظيمية. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" أدان "مجزرة عين الحلوة": هذه الجريمة اعتداء على لبنان وسيادته
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 21:19:58 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله يرد على تصريحات رجي: حزب الله لا يزال يعيش ثقافة الحرب
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 21:19:58 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تقدم اسرائيل على توجيه ضربة لـ "حزب الله"؟
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 21:19:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يكشف: هذه قصتنا مع البابا
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 21:19:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الجبهة الجنوبية

حزب الله

إسرائيل

الشهداء

الجبهة

العليا

القصير

البشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:38 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:59 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:34 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:08 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:55 | 2026-01-09
Lebanon24
13:10 | 2026-01-09
Lebanon24
13:03 | 2026-01-09
Lebanon24
12:56 | 2026-01-09
Lebanon24
12:54 | 2026-01-09
Lebanon24
12:30 | 2026-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24