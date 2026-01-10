تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المرحلة الثانية من" حصرية السلاح"...لا رغبة ولا قدرة

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
10-01-2026 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1466391-639036324467887619.jpg
Doc-P-1466391-639036324467887619.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
من الواضح أن الدولة اللبنانية تقف اليوم عند مفترق بالغ الحساسية في ما يتصل بملف نزع السلاح، وخصوصًا في ما يُعرف بالمرحلة الثانية منه. فبعيدًا عن الخطابات والشعارات، تتبدّى الوقائع السياسية والأمنية أكثر تعقيدًا مما يُروَّج له، ما يجعل الانتقال إلى هذه المرحلة أمرًا غير متاح عمليًا، لا رغبةً ولا قدرةً.
أول هذه الأسباب يرتبط مباشرة بحزب الله، الذي لم يفتح، حتى اللحظة، أي نافذة حقيقية لتقديم تنازلات شمال نهر الليطاني. فالحزب يتعامل مع هذا الملف بوصفه جزءًا من معادلة استراتيجية أكبر، تتجاوز الداخل اللبناني إلى التوازنات الإقليمية، لا بل الى معركة وجودية. من هذا المنطلق، فإن أي حديث عن خطوات أحادية الجانب يبدو منفصلًا عن الواقع، خصوصًا في ظل استمرار التوتر الإقليمي وعدم توافر ضمانات مقابلة.


ثانيًا، حسم الجيش موقفه بشكل واضح، وهو موقف يقوم على رفض الانزلاق إلى أي صدام داخلي. المؤسسة العسكرية، التي تعاني أصلًا من أعباء مالية ولوجستية هائلة، تدرك أن أي مواجهة داخلية ستؤدي إلى تفكك ما تبقى من تماسك وطني، وستحمّل الجيش مسؤولية لا قدرة له على تحملها، لا سياسيًا ولا ميدانيًا.

ثالثًا، يأتي موقف رئيس الجمهورية الذي لا يرغب بأن يكون شريكًا في تدمير عهده أو إدخاله في مواجهة داخلية مفتوحة. فالرئاسة، التي تسعى إلى تثبيت حد أدنى من الاستقرار، تدرك أن الذهاب في هذا الاتجاه سيقفل أي أفق إصلاحي أو إنقاذي، وسيُسجَّل كخيار كارثي في تاريخ العهد.


أما العامل الرابع، فيتصل بإسرائيل التي لا تزال مصرّة على عدم تقديم أي تنازلات سياسية أو ميدانية. لا انسحابات، لا ضمانات، ولا التزامات واضحة، وهو أمر لا تستطيع أي دولة، وخصوصًا دولة هشة كلبنان، أن تتحمله أو تبني عليه قرارات مصيرية. فالتوازن هنا مختل بالكامل، وأي خطوة من طرف واحد تعني دفع الثمن وحده.


خامسًا، وعلى الرغم من التهويل المستمر بالحرب، إلا أن الظروف الحالية لا تشير إلى أن المواجهة الشاملة متاحة أو وشيكة. الحسابات الدولية، والانشغالات الإقليمية، والضغوط الاقتصادية، كلها عوامل تجعل خيار الحرب مؤجلًا، وإن بقي حاضرًا في الخطاب والتهديد.
بناءً على ما تقدم، يبدو أن لبنان مقبل على مرحلة طويلة من المراوحة، تتخللها ضغوط سياسية أميركية مكثفة، في محاولة لتحقيق خرق ما، ولو محدود.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" يتشدد بشأن المرحلة الثانية من"حصرية السلاح" قاسم يدعو إلى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 12:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تمديد"تقني" للمرحلة الأولى من"حصر السلاح"وخطة المرحلة الثانية في شباط
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 12:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: نثمّن إنجاز الجيش المرحلة الأولى من خطة حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 12:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: نزع السلاح هو مشروع اسرائيلي أميركي حتى لو سمّوه في هذه المرحلة حصرية السلاح
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 12:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

أن الدولة اللبنانية

الدولة اللبنانية

المؤسسة العسكرية

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-10
Lebanon24
05:05 | 2026-01-10
Lebanon24
04:54 | 2026-01-10
Lebanon24
04:52 | 2026-01-10
Lebanon24
04:39 | 2026-01-10
Lebanon24
04:36 | 2026-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24