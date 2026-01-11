تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

في هذه المنطقة.. كاميرات توثق عودة الذئاب الرمادية

Lebanon 24
11-01-2026 | 07:20
أفادت المعلومات، بأن كاميرات مراقبة في وادي عودين أظهرت وجود ذئبين رماديين للمرة الأولى منذ عشرات السنين، في حدث يُعدّ نادرًا على مستوى الحياة البرية في شمال لبنان.

وتم توثيق هذا الظهور في نطاق بلدة عندقت – عكّار، ما أثار اهتمام الأوساط البيئية والمهتمين بالحفاظ على التنوع الحيوي، باعتبار أن الذئب الرمادي يُعدّ من الكائنات التي اختفت تدريجا من المنطقة نتيجة الصيد الجائر، وتراجع المساحات الطبيعية، والضغط البشري المتزايد.

واعتبر خبراء في الشأن البيئي أن "عودة الذئاب الرمادية إلى وادي عودين تشكّل مؤشرًا إيجابيًا على تحسّن نسبي في النظام البيئي، وعلى قدرة الطبيعة على استعادة توازنها متى توفّرت لها الحماية والظروف المناسبة"، مشيرين إلى "الدور الأساسي الذي تلعبه هذه الحيوانات في ضبط التوازن الطبيعي، ولا سيما لجهة تنظيم أعداد بعض الحيوانات البرية الأخرى".

ودعا الخبراء والناشطون البيئيون الجهات الرسمية والبلديات المعنية إلى "اتخاذ إجراءات فورية لحماية الذئاب ومنع التعدّي عليها، سواء عبر الصيد أو الإزعاج، والعمل على تعزيز الوعي البيئي لدى الأهالي، بما يضمن الحفاظ على هذا الحدث الطبيعي النادر وتحويله إلى فرصة لحماية الحياة البرية في عكّار".

ويُنتظر أن يفتح هذا التطوّر الباب أمام مزيد من الدراسات والمراقبة البيئية، لتوثيق التحولات الطبيعية في المنطقة، وتسليط الضوء على أهمية وديان وغابات عكّار كملاذ آمن للتنوع البيولوجي في لبنان.
