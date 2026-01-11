في هذه المنطقة.. كاميرات توثق عودة الذئاب الرمادية

أفادت المعلومات، بأن كاميرات مراقبة في وادي أظهرت وجود ذئبين رماديين للمرة الأولى منذ عشرات السنين، في حدث يُعدّ نادرًا على مستوى الحياة البرية في .



وتم توثيق هذا الظهور في نطاق بلدة عندقت – عكّار، ما أثار اهتمام الأوساط البيئية والمهتمين بالحفاظ على التنوع الحيوي، باعتبار أن الذئب يُعدّ من الكائنات التي اختفت تدريجا من المنطقة نتيجة الصيد الجائر، وتراجع المساحات الطبيعية، والضغط المتزايد.



واعتبر خبراء في الشأن البيئي أن "عودة الذئاب الرمادية إلى وادي عودين تشكّل مؤشرًا إيجابيًا على تحسّن نسبي في النظام البيئي، وعلى قدرة الطبيعة توازنها متى توفّرت لها الحماية والظروف المناسبة"، مشيرين إلى "الدور الأساسي الذي تلعبه هذه الحيوانات في ضبط التوازن الطبيعي، ولا سيما لجهة تنظيم أعداد بعض الحيوانات البرية الأخرى".



ودعا الخبراء والناشطون البيئيون والبلديات المعنية إلى "اتخاذ إجراءات فورية لحماية الذئاب ومنع التعدّي عليها، سواء عبر الصيد أو الإزعاج، والعمل على تعزيز الوعي البيئي لدى الأهالي، بما يضمن الحفاظ على هذا الحدث الطبيعي النادر وتحويله إلى فرصة لحماية الحياة البرية في عكّار".



ويُنتظر أن يفتح هذا التطوّر الباب أمام مزيد من الدراسات والمراقبة البيئية، لتوثيق التحولات الطبيعية في المنطقة، وتسليط الضوء على أهمية وديان وغابات عكّار كملاذ آمن للتنوع البيولوجي في .

