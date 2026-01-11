الجيش يفجر ذخائر غير منفجرة في وادي زبقين – صور

صدر عن ـــ البيان الآتي:



بتاريخ 11 / 1 /2026، ما بين الساعة 16.00 والساعة 19.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة وادي زبقين – صور.

