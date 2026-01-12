تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
أبو فاعور يبحث مع وزير الزراعة حماية إنتاج البطاطا والقمح ودعم منتجي الحليب
Lebanon 24
12-01-2026
|
10:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار عضو "اللقاء
الديمقراطي
" النائب
وائل أبو فاعور
وزير الزراعة
نزار هاني
، في مكتبه، في الوزارة، يرافقه رئيس نقابة مزارعي القمح والحبوب في
البقاع
نجيب
فارس وعدد من اعضاء النقابة وعدد من مزارعي البطاطا والقمح ومنتجي ومصنعي الحليب.
وخلال اللقاء، تم البحث في "كيفية حماية إنتاج البطاطا المحلي من المزاحمة الخارجية والحد من استيرادها حماية للإنتاج الوطني، وفي سبل مساعدة مزارعي القمح عبر رعاية الدولة لشراء المحاصيل من قبل القطاع الخاص، لا سيما المطاحن".
من جهة أخرى، تم
النقاش
في كيفية حماية منتجي الحليب من عملية الاستيراد العشوائي.
وأثنى
أبو فاعور
على "جهود الوزير هاني ووزارة الزراعة في دعم وتلبية مطالب المزارعين من ضمن سياسة واضحة المعالم ومستدامة".
Advertisement
