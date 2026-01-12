أبو فاعور يبحث مع وزير الزراعة حماية إنتاج البطاطا والقمح ودعم منتجي الحليب

زار عضو "اللقاء " النائب ، في مكتبه، في الوزارة، يرافقه رئيس نقابة مزارعي القمح والحبوب في فارس وعدد من اعضاء النقابة وعدد من مزارعي البطاطا والقمح ومنتجي ومصنعي الحليب.



وخلال اللقاء، تم البحث في "كيفية حماية إنتاج البطاطا المحلي من المزاحمة الخارجية والحد من استيرادها حماية للإنتاج الوطني، وفي سبل مساعدة مزارعي القمح عبر رعاية الدولة لشراء المحاصيل من قبل القطاع الخاص، لا سيما المطاحن".



من جهة أخرى، تم في كيفية حماية منتجي الحليب من عملية الاستيراد العشوائي.



وأثنى على "جهود الوزير هاني ووزارة الزراعة في دعم وتلبية مطالب المزارعين من ضمن سياسة واضحة المعالم ومستدامة".

