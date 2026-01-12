تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
11
o
طرابلس
11
o
صور
13
o
جبيل
11
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
4
o
زحلة
1
o
بعلبك
-2
o
بشري
8
o
بيت الدين
1
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
إليكم آخر تقرير عن سلاح "الحزب".. ماذا قال؟
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
12-01-2026
|
14:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر "منتدى كامبريدج للشرق الأوسط وشمال أفريقيا" (MENAF) تقريراً جديداً، اليوم الإثنين، تحدث فيه عما أسماه "كيفية نزع سلاح
حزب الله
نهائياً".
التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24"
قال إنه "على مدى عقود، كان يُنظر إلى نزع سلاح حزب الله على أنه ضرب من الخيال الجيوسياسي، ومهمة بالغة الخطورة على الدولة
اللبنانية
الهشة، ومعقدة للغاية بالنسبة للقوة العسكرية التقليدية"، وأضاف: "لكن اليوم، تحقق استراتيجية استنزاف منهجية ما عجزت عنه عقود من الحروب التقليدية. فمن خلال الابتعاد عن النموذج الفاشل المتمثل في توجيه ضربة عسكرية واحدة حاسمة، والتوجه نحو آلاف الضربات التي تُضعف بنية الحزب، نجح المجتمع الدولي أخيراً في وضع أكثر الجهات الفاعلة غير الحكومية تسليحاً في العالم في موقف دفاعي".
وأكمل: "كان المشهد الاستراتيجي في أواخر عام 2025 مختلفاً تماماً عن حالة الجمود التي سادت في السنوات الماضية، وكان العامل
الرئيسي
وراء هذا التحول هو سقوط نظام بشار
الأسد
في
سوريا
في كانون الأول 2024. فعلى مدى ثلاثين عامًا، مثّلت سوريا جسراً برياً لا غنى عنه لإمداد
إيران
بالأسلحة والأموال. واليوم، في ظل الرئاسة الانتقالية لأحمد
الشرع
، تحولت دمشق من داعم لحزب الله إلى خصمٍ معادٍ له. ففي الشهر الماضي فقط، صادرت السلطات
السورية
شحنة كبيرة من قذائف آر بي جي كانت متجهة إلى
لبنان
، وهو عملٌ كان من المستحيل تصوره في ذروة قوة محور المقاومة".
وأضاف: "لقد تزامن قطع خط الإمداد اللوجستي لحزب الله مع إرادة داخلية جديدة انطلقت من
بيروت
. ففي ظل قيادة الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، انتقلت الدولة اللبنانية من المعارضة الكلامية إلى التنفيذ العملياتي. وتُقدّم خطة درع الوطن، التي اعتُمدت في أيلول 2025، خارطة طريق مرحلية للقوات المسلحة اللبنانية لإعادة احتكار الدولة للأسلحة".
التقرير رأى أنّ "نزع سلاح جماعة متجذرة مثل حزب الله يتطلب أكثر من مجرد براعة عسكرية"، وأضاف: "لسنوات، برَّر الحزب ترسانته باعتبارها الدرع الوحيد ضد العدوان
الإسرائيلي
، ورفض علناً نزع سلاحه. ولكن مع انخراط الدولة اللبنانية في محادثات دبلوماسية بقيادة مدنية تتناول النزاعات الحدودية (بما في ذلك في مزارع شبعا)، تتلاشى هذه الذريعة، كما أن الخلفية الواقعية للأراضي المتنازع عليها تُضعف هذه الرواية. وعندما تُصبح الدولة هي المُؤمِّنة للأمن والحَكَم في الدبلوماسية، تُصبح الميليشيا عبئاً عاطلاً عن العمل".
وأكمل: "على الرغم من المحاولات الأخيرة المرتبطة بالحرس الثوري
الإيراني
لضخ ما يقارب مليار دولار في دعم حزب الله، إلا أن تشديد العقوبات الدولية والاستهداف المالي جعل من إعادة التسلح عملية ذات عوائد متناقصة. وفي منطقة قد تصل فيها تكلفة طائرة اعتراضية واحدة إلى خمسين ضعف تكلفة الطائرة المسيرة التي تدمرها، يتزايد التفاوت بين التكلفة والعائد، وهو ما ينعكس في تقييمات ترسانة حزب الله المتنامية والاستراتيجية المضادة المعروفة باسم حملة ما بين الحروب. ومن خلال استهداف التمويل من مصدره، بات اقتصاد المقاومة ومبرراته، غير قابل للاستمرار بالنسبة للشعب اللبناني الذي يرزح تحت وطأة الفقر".
وختم: "لن ينتهي نزع سلاح حزب الله بانفجار واحد أو استسلام رسمي. فمن خلال الصبر الاستراتيجي والاستنزاف المنهجي، تُعدّ استراتيجية الضربات المتتالية خطوةً في سبيل التئام جراح قرن من الصراع في لبنان، ولن يُنزع سلاح حزب الله بالهزيمة في معركة، بل بالإزالة التدريجية لكلّ ما جعل ترسانته تبدو ضرورية أو قابلة للتطبيق أو مشروعة".
Advertisement
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"مصانع سلاح في لبنان".. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي عن "الحزب"؟
Lebanon 24
"مصانع سلاح في لبنان".. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي عن "الحزب"؟
13/01/2026 05:04:57
13/01/2026 05:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ إيراني عن "القرض الحسن"؟ كلامٌ جديد
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ إيراني عن "القرض الحسن"؟ كلامٌ جديد
13/01/2026 05:04:57
13/01/2026 05:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف موقع أميركي عن "دفاعات إيران"؟ تقريرٌ لافت
Lebanon 24
ماذا كشف موقع أميركي عن "دفاعات إيران"؟ تقريرٌ لافت
13/01/2026 05:04:57
13/01/2026 05:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي يعلن: "حماس" ستلتحق بـ"حزب الله" خلال أي حرب!
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي يعلن: "حماس" ستلتحق بـ"حزب الله" خلال أي حرب!
13/01/2026 05:04:57
13/01/2026 05:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
الإسرائيلي
اللبنانية
الإيراني
السورية
✨ الخلف
الرئيسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:55 | 2026-01-12
12/01/2026 04:55:26
Lebanon 24
Lebanon 24
اليونيفيل: استهداف مباشر لقواتنا من دبابات ميركافا يشكّل خرقاً خطيراً للقرار 1701
Lebanon 24
اليونيفيل: استهداف مباشر لقواتنا من دبابات ميركافا يشكّل خرقاً خطيراً للقرار 1701
16:50 | 2026-01-12
12/01/2026 04:50:48
Lebanon 24
Lebanon 24
في الدكوانة.. حائط ينهارُ على سيارة! (صور)
Lebanon 24
في الدكوانة.. حائط ينهارُ على سيارة! (صور)
16:46 | 2026-01-12
12/01/2026 04:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الضنية ترتدي ثوبها الأبيض.. صور رائعة "تحت الثلج"
Lebanon 24
الضنية ترتدي ثوبها الأبيض.. صور رائعة "تحت الثلج"
16:33 | 2026-01-12
12/01/2026 04:33:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تحدّثت عن "البيجر".. خطة إسرائيلية تعلنها صحيفة من تل أبيب!
Lebanon 24
تحدّثت عن "البيجر".. خطة إسرائيلية تعلنها صحيفة من تل أبيب!
15:52 | 2026-01-12
12/01/2026 03:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
Lebanon 24
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
14:55 | 2026-01-12
12/01/2026 02:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
Lebanon 24
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
10:24 | 2026-01-12
12/01/2026 10:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
10:44 | 2026-01-12
12/01/2026 10:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
14:53 | 2026-01-12
12/01/2026 02:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
Lebanon 24
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
03:47 | 2026-01-12
12/01/2026 03:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
16:55 | 2026-01-12
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:50 | 2026-01-12
اليونيفيل: استهداف مباشر لقواتنا من دبابات ميركافا يشكّل خرقاً خطيراً للقرار 1701
16:46 | 2026-01-12
في الدكوانة.. حائط ينهارُ على سيارة! (صور)
16:33 | 2026-01-12
الضنية ترتدي ثوبها الأبيض.. صور رائعة "تحت الثلج"
15:52 | 2026-01-12
تحدّثت عن "البيجر".. خطة إسرائيلية تعلنها صحيفة من تل أبيب!
15:36 | 2026-01-12
جديد الكهرباء في لبنان.. إقرأوا هذا الخبر
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
13/01/2026 05:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
13/01/2026 05:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
13/01/2026 05:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24