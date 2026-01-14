تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

سلام الى دافوس فهل يلتقي ترامب

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-01-2026 | 06:43
علم "لبنان 24" ان رئيس الحكومة نواف سلام سيغادر بيروت مطلع الاسبوع المقبل الى دافوس السويسرية، للمشاركة في"المنتدى الاقتصادي العالمي" الذي يقام سنويا.
ومن المقرر ان يحضر المؤتمر العديد من رؤساء الدول والحكومات والزعماء ومن بينهم الرئيس الاميركي دونالد ترامب.
ولم يعرف بعد ما اذا كان سيكون هناك لقاء بين الرئيس سلام والرئيس الاميركي.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

رادار لبنان24

المنتدى الاقتصادي العالمي

دونالد ترامب

نواف سلام

السويسرية

رئيس سلام

لبنان 24

الاميركي

دونالد

خاص "لبنان 24"

