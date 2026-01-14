سلام الى دافوس فهل يلتقي ترامب

علم " " ان رئيس الحكومة سيغادر مطلع الاسبوع المقبل الى دافوس ، للمشاركة في" " الذي يقام سنويا.

ومن المقرر ان يحضر المؤتمر العديد من رؤساء الدول والحكومات والزعماء ومن بينهم الرئيس .

ولم يعرف بعد ما اذا كان سيكون هناك لقاء بين الرئيس سلام والرئيس الاميركي.