عن المرحلة الثانية لحصر السلاح... ماذا كشف مصدر عسكريّ؟

قال مصدر عسكري لبناني مسؤول، إنّ "الجيش يقيّم الواقع بين نهريّ الأولي والليطاني من الناحية اللوجستية".

وأضاف المصدر لـ" "، أنّه "بناء على التقييم، سيضع الجيش تصورا للمرحلة الثانية لحصر السلاح".

وتابع: "يجب تزامن الجهد العسكري في المرحلة الثانية مع جهود سياسية واجتماعية واقتصادية".

وأوضح أنّ "اعتداءات وعدم تعاون بيئة " " قد يعرقلان تنفيذ المرحلة الثانية".