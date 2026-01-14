تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بعد تصنيف الولايات المتّحدة الجماعة الإسلاميّة "منظمة إرهابية"... بيانٌ لـ"حزب الله"

Lebanon 24
14-01-2026 | 10:09
A-
A+
Doc-P-1468533-639040075095963376.png
Doc-P-1468533-639040075095963376.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن العلاقات العامة في حزب الله، البيان التالي:

اتصل مسؤول العلاقات الإسلامية في حزب الله الشيخ عبد المجيد عمّار برئيس ‏المكتب السياسي ‏للجماعة الإسلامية علي أبو ياسين، وأعرب عن استنكاره للقرار ‏الأميركي بتصنيف الجماعة الإسلامية ‏في لبنان "منظمة إرهابية" ولفرض عقوبات ‏على أمينها العام الشيخ محمد فوزي طقوش، معتبرا أن هذه ‏القرارات تأتي في ‏سياق الضغوط التي تمارسها الإدارة الأميركية على حركات المقاومة في ‏المنطقة ‏خدمة لمصالح العدو الإسرائيلي وأهدافه الخبيثة.‏
كما أعرب الشيخ عمار عن تضامن حزب الله ووقوفه إلى جانب الجماعة ‏الإسلامية، مؤكداً ان هذه ‏القرارات لا قيمة لها عند شعوبنا ولا يمكن أن تفت من ‏عضد المقاومين بل ستزيدهم يقيناً بصوابية ‏خيارهم المقاوم وستجعلهم أشد عزيمة ‏على مواصلة خيار المقاومة ودعم المقاومين في لبنان ‏وفلسطين.  ‏

وشدد عمّار على أهمية الوحدة والتكاتف بين الجميع ونبذ التفرقة والوقوف صفاً ‏واحدا في مواجهة ‏المؤامرات الأميركية والصهيونية.   
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دولة عربية تتراجع عن تصنيف "حزب الله" كمنظمة إرهابية
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 19:45:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر ترحب بتصنيف الولايات المتحدة جماعة الإخوان منظمة إرهابية
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 19:45:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر ترحب بقرار أميركا تصنيف جماعة الإخوان كـ"كيان إرهابي عالمي"
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 19:45:15 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع "المونيتور": الجماعة الإسلامية اللبنانية في دائرة الضوء مع تحرك واشنطن لتصنيف فروع للإخوان كمنظمات إرهابية أجنبية
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 19:45:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارة الأميركية

المكتب السياسي

الإسرائيلي

حزب الله

المقاومة

على أمين

الإسلام

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:28 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:28 | 2026-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:53 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:31 | 2026-01-14
Lebanon24
12:26 | 2026-01-14
Lebanon24
12:21 | 2026-01-14
Lebanon24
11:56 | 2026-01-14
Lebanon24
11:41 | 2026-01-14
Lebanon24
11:27 | 2026-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24