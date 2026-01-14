صدر عن العلاقات العامة في ، البيان التالي:



اتصل مسؤول العلاقات الإسلامية في حزب الله الشيخ عبد المجيد عمّار برئيس ‏ ‏للجماعة الإسلامية ياسين، وأعرب عن استنكاره للقرار ‏الأميركي بتصنيف الجماعة الإسلامية ‏في "منظمة إرهابية" ولفرض عقوبات ‏على أمينها العام الشيخ محمد فوزي طقوش، معتبرا أن هذه ‏القرارات تأتي في ‏سياق الضغوط التي تمارسها على حركات في ‏المنطقة ‏خدمة لمصالح العدو وأهدافه الخبيثة.‏

كما أعرب الشيخ عمار عن تضامن حزب الله ووقوفه إلى جانب الجماعة ‏الإسلامية، مؤكداً ان هذه ‏القرارات لا قيمة لها عند شعوبنا ولا يمكن أن تفت من ‏عضد المقاومين بل ستزيدهم يقيناً بصوابية ‏خيارهم المقاوم وستجعلهم أشد عزيمة ‏على مواصلة خيار المقاومة ودعم المقاومين في لبنان ‏وفلسطين. ‏



وشدد عمّار على أهمية الوحدة والتكاتف بين الجميع ونبذ التفرقة والوقوف صفاً ‏واحدا في مواجهة ‏المؤامرات الأميركية والصهيونية.