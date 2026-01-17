تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إفرام: التقدم حاصل في حصر السلاح بيد الدولة وتحريك الاقتصاد

Lebanon 24
17-01-2026 | 06:13
A-
A+

Doc-P-1469841-639042525904069600.webp
Doc-P-1469841-639042525904069600.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة إفرام، على حسابه في منصة "إكس"، أنه "التقى مساء أمس الأمير يزيد بن فرحان والسفير الصديق وليد البخاري، وتبادل معهما مختلف أمور الساعة المهمة على صعيد لبنان والمنطقة".
وأوضح افرام أن اللقاء تناول عدة محاور أساسية:

أولا: لمس خلال اللقاء مدى ارتياح الأمير لحركة الحكومة وأدائها الجيد، وللمواقف الحكيمة للرئيس في إدارة المرحلة الراهنة.

ثانيا: أبدى الأمير اهتماما كبيرا بموضوع حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا على "التقدم المحقق في هذا الملف الصعب والشائك"، مشددا على أن "صعوبة الملف لا تعني التراخي، بل تستوجب المزيد من الجهود والدعم الجدي لحل هذه المسألة".

ثالثا: ناقش اللقاء الاقتصاد اللبناني، حيث أشار أفرام إلى "الحركة الاقتصادية التي شهدها لبنان خلال الشهرين الماضيين، وما يدل على الحيوية الكامنة في البلاد"، مؤكدا "أنه بمجرد اتخاذ بعض القرارات وخلق حد أدنى من الثقة، تنطلق العجلة الاقتصادية، وهو أمر بالغ الأهمية".
رابعا: تناول الاجتماع مسار الإصلاحات التي بدأت، ولو لم تكن بالسرعة الكافية، لكنها انطلقت، كما بحثوا قانون الفجوة المالية، من دون الدخول في تفاصيله الداخلية، وإنما من منطلق المبدأ وأهمية إقرار قانون في هذا الشأن.

خامسا: بحثوا ملف مرفأ بيروت، وأهمية ضبط الحدود البحرية وتفعيل أجهزة الـScanner التي سيتم تشغيلها في الأيام المقبلة. وأوضح إفرام أنه بعد ذلك سيبدأ خلال الأيام المقبلة البحث الجدي في عودة تصدير البضائع اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، والتي كانت البلد المستورد الأول للبنان قبل توقف التصدير، متمنيا أن يعود ذلك بأسرع وقت ممكن.

وفي ختام اللقاء، أكدوا "أهمية السياح السعوديين وعودتهم إلى لبنان، سواء خلال الصيف أو حتى في الشتاء للاستمتاع بثلوج لبنان"، مشددين على "ضرورة استكمال كل الإجراءات اللازمة لاستقبالهم، باعتبار أن ذلك يعكس متانة العلاقة بين البلدين ويدعم الاقتصاد اللبناني بشكل كبير". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رجي: قرار حصر السلاح بيد الدولة محطة فارقة لاستعادة الدولة
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:44:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان الرابطة المارونية: أهمية حصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على سيادة لبنان
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:44:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر ترحب بالمرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة جنوب نهر الليطاني
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:44:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي: نشكر قادة الفصائل على الاستجابة لنصيحة فرض حصر السلاح بيد الدولة
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:44:57 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

العربية السعودية

الحدود البحرية

وليد البخاري

اللبنانية

السعودية

المملكة

السعود

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:23 | 2026-01-17
Lebanon24
14:44 | 2026-01-17
Lebanon24
14:37 | 2026-01-17
Lebanon24
14:29 | 2026-01-17
Lebanon24
14:23 | 2026-01-17
Lebanon24
13:57 | 2026-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24