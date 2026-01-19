تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

حمايةً للمزارع والإنتاج.. وزير الزراعة يحدد "سعر توجيهي" جديد للحليب

Lebanon 24
19-01-2026 | 04:50
أصدر وزير الزراعة نزار هاني قراراً حدد بموجبه السعر التوجيهي لحليب الأبقار النيء (الخام)، وذلك في إطار حماية المنتجين والإنتاج الوطني، ومراعاةً للأوضاع الاقتصادية الراهنة التي انعكست على كلفة الإنتاج.

وفقاً للقرار، اعتُمدت الأسعار التالية للكيلوغرام الواحد من الحليب:

في أرض المزرعة (غير مبرد): 74 سنتاً أميركياً (ما يعادل 66,230 ليرة لبنانية).
في أرض المزرعة (خام): 77 سنتاً أميركياً (ما يعادل 68,915 ليرة لبنانية).
واصل إلى المصنع (مبرد): 80 سنتاً أميركياً (ما يعادل 71,600 ليرة لبنانية).

وشدد القرار في مادته الثانية على ضرورة التزام المنتجين بالمعايير والمواصفات القياسية اللبنانية للحليب النيء. كما نص القرار على إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع هذه الأسعار، على أن يدخل حيز التنفيذ فور صدوره.

لبنان

إقتصاد

وزير الزراعة

ليرة لبنانية

اللبنانية

التزام

نزار

ما ن

