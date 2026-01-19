حمايةً للمزارع والإنتاج.. وزير الزراعة يحدد "سعر توجيهي" جديد للحليب

أصدر قراراً حدد بموجبه السعر التوجيهي لحليب الأبقار النيء (الخام)، وذلك في إطار حماية المنتجين والإنتاج الوطني، ومراعاةً للأوضاع الاقتصادية الراهنة التي انعكست على كلفة الإنتاج.



وفقاً للقرار، اعتُمدت الأسعار التالية للكيلوغرام الواحد من الحليب:



في أرض المزرعة (غير مبرد): 74 سنتاً أميركياً (ما يعادل 66,230 ليرة لبنانية).

في أرض المزرعة (خام): 77 سنتاً أميركياً (ما يعادل 68,915 ليرة لبنانية).

واصل إلى المصنع (مبرد): 80 سنتاً أميركياً (ما يعادل 71,600 ليرة لبنانية).



وشدد القرار في مادته الثانية على ضرورة المنتجين بالمعايير والمواصفات القياسية للحليب النيء. كما نص القرار على إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع هذه الأسعار، على أن يدخل حيز التنفيذ فور صدوره.





