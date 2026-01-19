بعد الغارات العنيفة على الجنوب.. ماذا استهدف الجيش الإسرائيلي؟

أعلن الجيش أنه هاجم "بنى تحتية تابعة لحزب الله" في ، وقال إن الضربات شملت مواقع "إطلاق صواريخ" و"تخزين أسلحة".



وأضاف أن الاستهداف طال أيضًا "معسكرات عسكرية" و"فتحات أنفاق" ومراكز "لتدريب عناصر " في الجنوب، مشيرًا إلى أنه رصد خلال الأشهر الماضية "أنشطة عسكرية غير معتادة" في المواقع التي قال إنه استهدفها.



وأكد الجيش الإسرائيلي أن الهجمات ضد مواقع "حزب الله" ستستمر "لإزالة أي تهديد".

Advertisement