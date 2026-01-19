تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

مخزومي يزور مفتي الجمهورية ويشدّد على دعم سيادة الدولة والإصلاح وحماية حقوق المودعين

Lebanon 24
19-01-2026 | 06:43
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب فؤاد مخزومي على رأس وفد من أعضاء "منتدى حوار بيروت"، وقال بعد اللقاء:" اكدنا دعمنا الكامل لدور دار الفتوى كمرجعية وطنية جامعة، وصوت اعتدال وحكمة، وحصن أساسي في حماية السلم الأهلي، وصون العيش المشترك، وتثبيت ثوابت الدولة، في مرحلة مصيرية يمر بها لبنان ولا تحتمل أي تردد أو رمادية أو هروب من المسؤوليات".



اضاف:"نقولها بوضوح: لبنان لم يعد يحتمل دولة منقوصة السيادة، ولا قرارات معلّقة، ولا وعود غير منفذة.



أولًا – في مسألة السلاح والسيادة:



إن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها هو استحقاق وطني ودستوري لا يقبل التأجيل، ولا المساومة، ولا التفسير الانتقائي. وهو المدخل الطبيعي والأساسي لقيام دولة فعلية قادرة، مسؤولة، ومحترمة من شعبها والمجتمع الدولي.



من هنا، نطالب بـ التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدوانية الذي وقّعته الحكومة اللبنانية في 27/11/2024 على كامل الأراضي اللبنانية دون أي استثناء، وبحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية حصرًا، وبأسرع وقت ممكن، ضمن جدول زمني واضح، معلن، وملزم.



كما نطالب بشكل صريح بـ تنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية الصادرة في 5 و7 آب 2025، لأن أي تجاهل أو تمييع لهذه القرارات يشكّل ضربًا مباشرًا لهيبة الدولة، وتقويضًا لثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بها، ويُبقي لبنان رهينة الفراغ والعجز.



ومن السيادة ننتقل حتمًا إلى الإصلاح، لأن لا دولة بلا إصلاح، ولا إصلاح بلا دولة.



ثانيًا – في الإصلاحات العامة والمالية:



إن إنقاذ لبنان لا يمكن أن يتحقق إلا مترافقًا مع إصلاحات شاملة وجذرية في كل القطاعات، العامة والمالية والإدارية والقضائية. فأي حديث عن إنقاذ من دون إصلاح فعلي هو تضليل للرأي العام. المطلوب إصلاح حقيقي، لا تسويات، ولا ترقيع، ولا حماية للفاسدين تحت أي غطاء سياسي أو طائفي.



الإصلاح يجب أن يكون مسارًا واضحًا، شفافًا، ومتدرجًا، يعيد الاعتبار للمؤسسات، ويوقف الهدر، ويضع حدًا لثقافة الإفلات من المحاسبة.



ثالثًا – في أموال المودعين وقانون الفجوة:



في ما خص أموال المودعين، نقولها بلا مواربة: ما حصل هو أكبر عملية سلب منظّم في تاريخ لبنان.



صحيح أن وجود قانون أفضل من غياب أي قانون، لكن قانون الفجوة بصيغته الحالية لا يمكن أن يكون عادلًا ولا منصفًا. فهو يحتاج إلى تعديلات جوهرية وأساسية تضمن توزيعًا عادلًا للخسائر، وتحديدًا واضحًا للمسؤوليات، وحماية حقوق المودعين



ومن موقعي كنائب في البرلمان، أؤكد أنني سأعمل بكل ما أملك من أدوات تشريعية ورقابية لإدخال التعديلات اللازمة على هذا القانون، حتى يكون منصفًا وعادلًا، ويحفظ كرامة المودعين وحقوقهم، ويعيد الثقة المفقودة بين المواطن والدولة.



رابعًا – في استعادة الثقة بلبنان:



إن إعادة الثقة بلبنان لا تتحقق بالشعارات ولا بالمؤتمرات، بل بدولة واحدة، قرار واحد، سلاح شرعي واحد، وقضاء مستقل. من دون ذلك، سيبقى لبنان معزولًا سياسيًا، ضعيفًا أمنيًا، ومفلسًا ماليًا.



خامسًا – في العلاقات العربية والدولية:



نتوجّه بالشكر إلى حلفاء لبنان الحقيقيين، وإلى اللجنة الخماسية على دعمها المتواصل، ونخصّ المملكة العربية السعودية بالشكر على مواقفها الواضحة والثابتة في دعم سيادة لبنان، واستقراره، وعودته إلى عمقه العربي الطبيعي".



واستقبل المفتي دريان الأمين العام لوزارة الخارجية عبد الستار عيسى وتداول معه في الأوضاع العامة.



والتقى رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران الذي قدم لسماحته التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن الأعوام 2020-2024.
مواضيع ذات صلة
بيان مشترك لبناني–أوروبي يؤكد دعم الإصلاحات وسيادة الدولة
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:17:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية: بكين ستواصل دعم فنزويلا بقوة في حماية سيادتها وكرامتها وأمنها القومي وحقوقها ومصالحها المشروعة
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:17:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية فنزويلا: نواجه اليوم تحديا خطيرا يتمثل بالتهديد الذي تشكله الولايات المتحدة لشعوب العالم ومن الضروري التحرك بوحدة وحزم لحماية سيادة وحقوق جميع الدول
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:17:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مفتي عكار زار مفتي الجمهورية وناقشا الشؤون العكارية والوطنية
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:17:50 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

وزارة الخارجية

الأمين العام

اللبنانية

الجمهوري

السعودية

المملكة

جمهورية

